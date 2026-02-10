En la gaceta del Senado se publicó el citatorio para la discusión de la reforma de las 40 horas semanales en comisiones; se reunirán el martes 10 de febrero a las 10:00 horas.

La iniciativa presentada en el Senado plantea un día de descanso por cada seis trabajados, aunque Marath Bolaños explicó que se cambiará a dos días de manera paulatina a 2030.

Reforma de las 40 horas: Senado cita a comisiones este martes para su discusión

La comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos citaron el martes 10 de febrero para discutir la reforma de las 40 horas semanales, como se compartió en la gaceta.

La reforma de las 40 horas es el único planteado en el orden del día, por lo cual se desconoce el tiempo de duración de la discusión, pero de aprobarse, pasará al Pleno del Senado.

Senado cita a reunión para discusión de las 40 horas en comisiones (Isabel Uribe vía X)

Al respecto, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que tras la votación en comisiones este martes 10 de febrero, el Pleno podría discutir la minuta el próximo miércoles 11 de febrero.

De momento, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, no se ha pronunciado sobre el citatorio, sin embargo, argumentó que se votará a favor de horas extra y un día de descanso.

Reforma de las 40 horas: Ignacio Mier también explicó el sistema de tiempo extra planteado

Por otra parte, Ignacio Mier también explicó en conferencia de prensa el sistema de tiempo extra que se plantea en la reforma de las 40 horas, ya que a partir de la hora 41 habría un pago doble.

Mientras que de la hora 49 a la 54 se pagará al triple, por lo que descartó que sea una “tomadura de pelo” como se acusó de parte de otros grupos en el Senado, lo cual definió como una distorsión con fines políticos.

Asimismo, Ignacio Mier descartó que los trabajadores vayan a tener una reducción salarial, además repitió que no incluirán los dos días de descanso obligatorio, ya que hay empresas que no pueden parar su producción.