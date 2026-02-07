Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reveló que el Senado descartó que en la reforma de las 40 horas laborales se estipulen dos días de descanso.

El Senado habría definido que lo principal es establecer que la jornada laboral sea de 40 horas y el sector productivo decidiría cómo distribuir el tiempo de trabajo y el descanso durante la semana.

Óscar Cantón Zetina (Oscar Cantón Zetina / Facebook)

Reforma laboral establece 40 horas semanales, pero no dos días de descanso, aclara Senado

Tras su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina señaló que la prioridad de la reforma laboral son las 40 horas, pero no los dos días de descanso.

Óscar Cantón Zetina dijo que la propuesta es mantener un día de descanso obligatorio a la semana, aunque los empleadores podrán decir si les conviene un esquema con dos días de descanso.

Para el Senado, la prioridad sería que la Constitución dicte una jornada obligatoria de no más de 40 horas, ya sea trabajando seis o cinco días a la semana, pero no más horas.

De acuerdo con la información, la reforma para la reducción de las 40 horas laborales ya se encuentra en la agenda del Senado y se espera que la próxima semana inicie la discusión.

Cabe mencionar que la reforma de las 40 horas se ha planteado de una forma gradual, es decir que a partir de 2026, las horas máximas serán 48, de manera que disminuyan dos cada año y, para 2030, sean 40 horas.