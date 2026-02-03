El Frente Amplio Democrático es un movimiento contra la reforma electoral integrado por diversas figuras públicas del país, así como por la sociedad civil.

De acuerdo con su manifiesto, se trata de una iniciativa contra “la regresión autoritaria” y por la representación legislativa proporcional al voto ciudadano.

Esto ante la posible eliminación de los legisladores plurinominales de cara a las elecciones 2027.

Te contamos qué es el Frente Amplio Democrático y quiénes integran este movimiento contra la reforma electoral.

¿Qué es el Frente Amplio Democrático?

El Frente Amplio Democrático es un movimiento que, de acuerdo con su página oficial, señala que la reforma electoral se encuentra “lejos de fortalecer el sistema democrático” y plantea riesgos en materia de:

autonomía institucional

pluralismo político

equilibrios constitucionales

“Por ello, convocamos a la conformación de un Frente Amplio Democrático, plural, incluyente y nacional, integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas y civiles, con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida pública del país” Frente Amplio Democrático

En este sentido, se convoca a la población civil firmar en contra de la iniciativa de reforma electoral que, consideran implica una regresión en el sistema democrático de México.

¿Quiénes forma parte del Frente Amplio Democrático?

De acuerdo con la página principal del Frente Amplio Democrático, hasta la publicación de esta nota hay 486 firmantes miembros de este movimiento.

Entre los miembros del Frente Amplio Democrático se encuentran:

Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del INE

Denise Dresser Guerra, periodista

Claudio X. González, empresario

Jacqueline Peschard, ex consejera electoral y académica

Ángeles Mastretta, escritora y periodista

Dulce María Sauri, exgobernadora y expresidenta de la Cámara de Diputados

Ana Francisca Velasco, abogada

Emilio Álvarez Icaza, ex senador

Gabriel Zaid, escrito, premio Xavier Villaurrutia

Gaby Vargas, escritora

Héctor de Mauleón, periodista

Leo Zuckermann, periodista

Macario Schettino, economista y escritor

Valeria Moy, economista y directora del Centro de Investigación en Política Pública del IMCO

Javier Sicilia, activista y escritor

Guadalupe Loaeza, escritora y columnista

Arnoldo Kraus, médico e investigador (murió el 30 de agosto de 2025)

Agustín Basave, periodista y ex diputado por el PRD

Katia D’Artigues, periodista

Ricardo Sodi, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México