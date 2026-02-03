El Frente Amplio Democrático es un movimiento contra la reforma electoral integrado por diversas figuras públicas del país, así como por la sociedad civil.
De acuerdo con su manifiesto, se trata de una iniciativa contra “la regresión autoritaria” y por la representación legislativa proporcional al voto ciudadano.
Esto ante la posible eliminación de los legisladores plurinominales de cara a las elecciones 2027.
Te contamos qué es el Frente Amplio Democrático y quiénes integran este movimiento contra la reforma electoral.
¿Qué es el Frente Amplio Democrático?
El Frente Amplio Democrático es un movimiento que, de acuerdo con su página oficial, señala que la reforma electoral se encuentra “lejos de fortalecer el sistema democrático” y plantea riesgos en materia de:
- autonomía institucional
- pluralismo político
- equilibrios constitucionales
“Por ello, convocamos a la conformación de un Frente Amplio Democrático, plural, incluyente y nacional, integrado por ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales, académicas, jurídicas, políticas y civiles, con un objetivo claro e inmediato: evitar que prospere una iniciativa regresiva en materia político-electoral, en cualquier etapa del proceso legislativo, y defender los principios democráticos que sustentan la vida pública del país”Frente Amplio Democrático
En este sentido, se convoca a la población civil firmar en contra de la iniciativa de reforma electoral que, consideran implica una regresión en el sistema democrático de México.
¿Quiénes forma parte del Frente Amplio Democrático?
De acuerdo con la página principal del Frente Amplio Democrático, hasta la publicación de esta nota hay 486 firmantes miembros de este movimiento.
Entre los miembros del Frente Amplio Democrático se encuentran:
- Héctor Aguilar Camín, periodista
- Enrique Krauze, historiador y ensayista
- José Woldenberg, presidente del IFE
- Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada
- Jorge G. Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores y comentarista
- Jesús Ortega, ex senador
- Lorenzo Córdova Vianello, ex consejero presidente del INE
- Denise Dresser Guerra, periodista
- Claudio X. González, empresario
- Jacqueline Peschard, ex consejera electoral y académica
- Ángeles Mastretta, escritora y periodista
- Dulce María Sauri, exgobernadora y expresidenta de la Cámara de Diputados
- Ana Francisca Velasco, abogada
- Emilio Álvarez Icaza, ex senador
- Gabriel Zaid, escrito, premio Xavier Villaurrutia
- Gaby Vargas, escritora
- Héctor de Mauleón, periodista
- Leo Zuckermann, periodista
- Macario Schettino, economista y escritor
- Valeria Moy, economista y directora del Centro de Investigación en Política Pública del IMCO
- Javier Sicilia, activista y escritor
- Guadalupe Loaeza, escritora y columnista
- Arnoldo Kraus, médico e investigador (murió el 30 de agosto de 2025)
- Agustín Basave, periodista y ex diputado por el PRD
- Katia D’Artigues, periodista
- Ricardo Sodi, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
- Raúl Trejo Delarbre, periodista, académico y escritor
- Roger Bartra, Antropólogo, sociólogo y académico
- Zulay Rodríguez Reolón, directora de Capital Urbano y capacitación en Visión Urbana Team