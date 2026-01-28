La presidenta Claudia Sheinbaum dijo confiar en que “la mayoría va a estar de acuerdo” en dar su apoyo a la reforma electoral, luego de que el Partido del Trabajo (PT) operara en contra de Morena en Oaxaca en el marco de la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz.

“Nosotros vamos a plantear la reforma con los ejes que nosotros consideramos necesarios y que pide la ciudadanía. No porque una persona u otra no esté de acuerdo no vamos a presentar lo que consideramos indispensable a partir de lo que la comisión ha recogido de los foros, de las encuestas, indispensable para mejorar nuestro sistema electoral… la mayoría va a estar de acuerdo”

Claudia Sheinbaum dijo que no dejará de presentar la iniciativa de reforma electoral si una persona u otra no está de acuerdo y que corresponderá al Congreso en general aprobarla.

Así lo dijo en el marco de las dudas que existen del apoyo no solo del PT sino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ya que se oponen a la eliminación de plurinominales, reducción de recursos a partidos y más.

Claudia Sheinbaum insiste que reforma electoral es creada por la ciudadanía y no la negocia

Claudia Sheinbaum insistió que la reforma electoral refleja directamente lo que la gente busca que es la reducción de costos, plurinominales y más.

También justifico que su contenido deriva de los resultados de foros y encuestas a nivel nacional.

En ese contexto, la semana anterior descartó reunirse con los dirigentes del PVEM y del PT pues aseguró que no hay negociaciones sobre el tema y que se ha reunido con ellos en el pasado solo para hablar de agenda legislativa.

¿División entre Morena y PT por reforma electoral?

La revocación de mandato de Salomón Jara Cruz en Oaxaca este fin de semana ha sido vista como una muestra de fractura entre PT y Morena debido a que hay acusaciones de que su aliado se movilizó en contra del gobernador morenista.

Aunque Salomón Jara ganó la revocación de mandato con 58 por ciento, en su casilla, la 0576 del distrito local 12, solo tuvo 182 votos para que se quede, frente a 375 para que dejara el cargo.