Trump revisará propuesta de Irán, pero dice que “no han pagado lo suficiente”

Donald Trump revisará la nueva propuesta de Irán para ponerle fin a la guerra, pero cree que “no han pagado lo suficiente” por lo que han hecho en los últimos 47 años.
“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”Donald Trump
Cabe recordar que el pasado 1 de mayo, Donald Trump declaró que a Estados Unidos le podría ir “mejor” si no se llega a un acuerdo.
Por el momento, Irán y Estados Unidos están respetando un acuerdo de alto al fuego.
Este es el acuerdo de Irán que Donald Trump analizará para el fin de la guerra
De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní, el plan de Irán busca un cese de hostilidades en treinta días e incluye exigencias como:
- El levantamiento de sanciones
- Garantías de no agresión
- La eliminación del bloqueo naval
- La retirada de fuerzas norteamericanas de las proximidades de Irán
- Pago de indemnizaciones
- Cese de las hostilidades en todos los frentes
- Creación de un nuevo mecanismo para gestionar el estrecho de Ormuz
Mientras el gobierno de Estados Unidos favorecía una tregua de sesenta días, la contrapropuesta iraní acelera los tiempos.
Pero impone condiciones financieras y militares que Donald Trump califica como insuficientes frente al historial del país asiático.
Irán aguarda la contestación formal de Estados Unidos a esta iniciativa para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.