El Senado de la República recibió este martes 3 de febrero un oficio de la Cámara de Diputados para tener más días de receso; retomarán sesiones hasta el 10 de febrero.

Sólo el 1 de febrero tanto el Senado como la Cámara de Diputados retomaron sesiones del periodo ordinario de la LXVI Legislatura, tras terminar el anterior el pasado diciembre 2025.

Senado aprueba más días de receso en la Cámara de Diputados; suspenden sesiones esta semana

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados envió al Senado un oficio para solicitar más días de receso; se aprobó por mayoría y retomarán sesiones el 10 de febrero.

Acorde con lo señalado en el escrito de Kenia López Rabadán, tras la sesión del 2 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados se reunirá nuevamente el próximo martes.

Dicha solicitud incorporada al orden del día del Senado se dio en acuerdo de los grupos parlamentarios referente a la programación de los trabajos legislativos, sin especificar.

Debido a que la votación fue económica, se desconoce el número de senadores que aprobaron el permiso de la Cámara de Diputados, el cual se sustenta en el artículo 68 de la Constitución Mexicana.

En dicho artículo se estipula que el Congreso debe solicitar permiso si planea suspender sus sesiones más de tres días y sólo si la otra Cámara no se encuentra en receso, como es el caso.

Lo que se sabe del nuevo receso de la Cámara de Diputados aprobado por el Senado

De momento, Kenia López Rabadán no se ha pronunciado más allá del escrito enviado al Senado, referente a los trabajos legislativos que ameritaron una semana más de receso en la Cámara de Diputados.

Así como tampoco el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y uno de los solicitantes para pausar sesiones.

La Cámara de Diputados citó el próximo martes 10 de febrero a sesión solmne por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, después de sólo una sesión ordinaria, en la que presentaron 24 iniciativas.