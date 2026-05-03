Efraín Blanco, comisariado ejidal de la localidad de Mata Tenatito, es asesinado en su casa en Veracruz.

Un grupo de hombres armados mató a Efraín Blanco Villagómez, ex aspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, el pasado 1 de mayo.

Reportan asesinato en Veracruz de Efraín Blanco, comisariado ejidal de Mata Tenatito

De acuerdo con reportes, Efraín Blanco, comisariado ejidal de Mata Tenatito, murió luego de que sujetos irrumpieran en su casa y dispararan en diversas ocasiones.

Los hombres arribaron al domicilio de Efraín Blanco en motocicletas y tras su crimen huyeron con rumbo desconocido.

Después del incidente, vecinos alertaron a las autoridades y al llamado acudieron elementos de corporaciones de seguridad.

Sin embargo, al registrar el lugar encontraron que el comisariado ejidal de Mata Tenatito ya no presentaba signos vitales.

Efraín Blanco, comisariado ejidal de Mata Tenatito (Especial)

La zona donde ocurrió el ataque a Efraín Blanco fue acordonada por elementos policiales con la intención de contribuir a esclarecer el caso.

A su vez, personal de los servicios periciales de Veracruz realizaron diligencias de campo, aunque por el momento, no se ha informado la detención de personas relacionadas al homicidio de Efraín Blanco Villagómez.

Tampoco se ha establecido cuál fue el móvil del asesinato del comisariado ejidal de Mata Tenatito, ya que no se mencionan amenazas o intento de asalto en su domicilio.

El caso de Efraín Blanco ha generado preocupación ante lo que señalan es un aumento de violencia en la entidad.