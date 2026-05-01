La presidenta de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la “unidad nacional” ante la presión externa y las críticas por su defensa a la soberanía de la defensa nacional.

“Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo”, expresó Sheinbaum durante su mañanera este 1 de mayo.

Esto en el marco de las recientes tensiones con Estados Unidos y el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Sheinbaum llama a la “unidad nacional”, pues la soberanía del país “no se negocia”

La presidenta Sheinbaum refrendó su defensa a la soberanía del país, pues “no se negocia”, por lo que hizo un llamado a la “unidad nacional” ante el embate exterior.

“Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso es que está con el exterior”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A lo que Sheinbaum también recordó que conforme a las leyes y la Constitución en la intervención del exterior siempre debe haber la defensa de la soberanía de los pueblos.

Y por lo que Sheinbaum refrendó las palabras que pronunciara el día de ayer 30 de abril, sobre el caso Rocha Moya donde lo principal de su trabajo será la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía.

No son tiempos de conservadores del siglo XIX: Sheinbaum

Ante su alegato a la “unidad nacional”, Sheinbaum recordó y criticó que algunos todavía crean que estamos en los tiempos de los conservadores del siglo XIX.

Criticando Sheinbaum la postura de la oposición, misma que busca la intervención externa ante un país soberano como México, asegurando que ante su actitud de conservadores del siglo XIX carecen de un proyecto de nación.