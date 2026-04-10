El abogado de los hermanos Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, rechazó las declaraciones emitidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en las que mencionó que ambos integrantes de la Marina se dedicaban a “la venta de combustible ilegal” o huachicol fiscal, lo cual consideró una violación al debido proceso.

“El despacho que suscribe manifiesta su rechazo ante las declaraciones desde un espacio oficial en la mañana de ayer (9 de abril), en las que se afirmó que son personas que se dedicaban a la venta del combustible ilegal” Epigmenio Mendieta. Abogado de los hermanos Farías Laguna

Epigmenio Mendieta dijo a través de un comunicado que esos dichos vulneran el derecho a una defensa adecuada y no hay una sentencia firme para hacer dichas declaraciones.

El abogado señaló que ello genera parcialidad judicial pues la autoridad está emitiendo juicios de culpabilidad en público antes de que los tribunales decidan sobre el futuro jurídico de los hermanos Farías Laguna.

Abogado de los hermanos Farías Laguna acusa condena anticipada

Epigmenio Mendieta dijo que la referencia a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna es una imputación directa de responsabilidad emitida desde el Poder Ejecutivo.

Agregó que en términos jurídicos lo mencionado por Claudia Sheinbaum es equivalente a una “condena anticipada” y ya pareciera que “da línea” a las autoridades judiciales.

Con ello dijo que se vulnera el principio de presunción de inocencia y dijo que el estándar de la información debería ser descriptiva y no valorativa.

Abogado de los hermanos Farías Laguna señala juicio paralelo

El abogado dijo que con ello se vulneran derechos fundamentales, se genera un juicio paralelo contra los hermanos Farías Laguna y se vulneran los derechos fundamentales.

De la misma manera dijo que la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que el Estado no puede construir narrativas de culpabilidad antes de una sentencia porque debilita el Estado de Derecho.