La jueza Mariana Vieyra Valdez ordenó reabrir el periodo de investigación complementaria en el proceso contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ello debido a inconsistencias en el proceso judicial en referencia a los impedimentos a su defensa de acceder de manera completa a la carpeta de investigación.

“Mariana Vieyra Valdez autorizó la reapertura de la investigación complementaria de la causa penal 325/2025 seguida contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna por un periodo de 3 meses” Abogado Epigmenio Mendieta

Aunque el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR).

Defensa de Manuel Roberto Farías vuelve a tener 3 meses para preparar defensa

Con la decisión, la defensa del Manuel Roberto Farías Laguna, detenido en el Altiplano, vuelve a tener tres meses para la preparación del caso por presunto huachicol fiscal.

Cabe recordar que el abogado, Epigmenio Mendieta, denunció que tuvo acceso de manera incompleta al expediente y que las partes faltantes eran clave para el caso.

Epigmenio Mendieta acusó, tanto ante autoridades como de manera pública, una reiterada negativa de la FGR de entregar la totalidad de la carpeta de investigación.

La jueza Vieyra también pidió facilitar el acceso a evidencia digital por parte de la defensa y no solo la carpeta.

Jueza pide documentar componentes de la carpeta de investigación de Manuel Roberto Farías Laguna

Nuevamente la jueza Vieyra determinó que la FGR debe permitir a la defensa delos hermanos Farías Laguna consultar integralmente la carpeta de investigación y presentar un inventario detallado de todos los tomos, cuadernos, anexos y demás constancias que la integran.

No obstante, dicho inventario ya había sido solicitado en fechas anteriores.