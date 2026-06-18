JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, advirtió una posible intervención militar en México contra el narcotráfico si las autoridades no se encargan del tema.

En entrevista para Ilia Calderón, JD Vance señaló que el gobierno de Donald Trump busca trabajar con el gobierno mexicano, pero no descartó la posibilidad de tomar “medidas militares” para combatir a los cárteles.

Esto a pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que no habrá intervención ni operativos extranjeros en suelo mexicano.

JD Vance reitera posible acción militar en México para “proteger a nuestra gente”

JD Vance aseguró que Estados Unidos trabaja por la cooperación con el gobierno de México en el combate al narcotráfico ante la crisis de salud por drogadicción que sufren.

Sin embargo, resaltó que el los cárteles obtuvieron mucho poder durante el gobierno de Joe Biden debido al dinero que recibían del tráfico de drogas en Estados Unidos.

Por ello, aseguró que, de ser necesario, podrían tomar acción militar en México “para proteger a nuestra gente”.

A pesar de la advertencia, aseguró que no es la primera acción que se tomaría desde el gobierno de Trump ya que se mantiene el trabajo con las autoridades de México, “pero tenemos que reservarnos el derecho”.

“Tomaríamos acción militar si sentimos que tenemos que hacerlo para proteger a nuestra gente. No queremos hacer eso a menos que estemos trabajando con el gobierno de México, pero tenemos que reservarnos el derecho” JD Vance

“Nos encantaría trabajar con el gobierno mexicano”: JD Vance reitera intención de cooperación

En el mismo sentido, JD Vance aseguró que mantienen la intención de seguir cooperando con el gobierno de México en el combate al narcotráfico.

Sin embargo, están dispuestos a tomar acciones militares en territorio estadounidense o mexicano si se trata de “defender a nuestra propia gente”.

“Si se tiene un cartel de la droga mexicano con un cargamento masivo de armas y fentanilo que está a punto de entrar a los Estados Unidos, y la única forma de detenerlo es ir tras ese cartel, por supuesto que tenemos que ir tras ellos. Nos encantaría trabajar con el gobierno mexicano, pero tenemos que defender a nuestra propia gente” JD Vance

Asimismo, resaltó que los cárteles del narcotráfico en México son “como una organización terrorista masiva” que ha recibido mucho dinero por el tráfico de drogas y personas durante la administración Biden.

Además, resaltó que también buscan ser el apoyo del gobierno y el pueblo de México para quitarles poder a los cárteles.