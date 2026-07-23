El embajador Roberto Lazzeri informó que, en su reunión con Sara Carter, la zar antidrogas de Estados Unidos, se acordaron tres ejes contra el narcotráfico y para reducir la demanda de drogas:

Atender causas del consumo Mitigar la demanda de drogas Combatir las cadenas de suministro de narcóticos

El funcionario comentó que en el encuentro con la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas también se destacó la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención.

“Muy buena reunión con Sara Carter, Directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, para dialogar sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención”. Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri y Sara Carter acuerdan tres ejes contra el narcotráfico y la demanda de drogas (Especial)

México y Estados Unidos acuerdan seguir colaboración contra el narcotráfico

A través de redes sociales, el embajador Roberto Lazzeri dio a conocer los resultados de su reunión con Sara Carter, en la cual se establecieron ejes relacionados al narcotráfico que afecta a México y Estados Unidos.

“Hablamos de la importancia de atender las causas y reducir la demanda, de los resultados alcanzados y de cómo fortalecer la cooperación para desarticular las cadenas de suministro de narcóticos que tanto afectan a nuestros pueblos”. Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos

Señaló que ambos abordaron la importancia de abordar las causas detrás del consumo de drogas y establecer posibles medidas de prevención para evitar la demanda de narcóticos.

Roberto Lazzeri y Sara Carter también destacaron los resultados obtenidos por México y Estados Unidos, al tiempo que se acordó fortalecer su cooperación para desmantelar las cadenas de suministro de drogas.

Finalmente, destacó que ambos países continuarán colaborando para enfrentar el trasiego de drogas que afecta a Norteamérica, con el compromiso de lograr resultados concretos.

Sara Carter, directora antidrogas de Estados Unidos (Redes sociales)

Sara Carter considera “sin precedentes” la cooperación con México

En entrevistas pasadas, Sara Carter, directora de la ONDCP y conocida como la zar antidrogas de Estados Unidos, ha calificado como algo “sin precedentes” la cooperación con México.

No obstante, también ha insistido en que el gobierno de Donald Trump actúa contra políticos mexicanos que protejan o participen activamente con los cárteles.