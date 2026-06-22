Ronald Johnson presumió el compromiso del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de armas y desarmar cárteles del narcotráfico, tras un operativo en Mariposa, Arizona que decomisó 34 mil cartuchos en un solo día.

“Este decomiso reafirma el compromiso de Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

El embajador de Estados Unidos en México destacó la tecnología y capacidad de las fuerzas estadounidenses, advirtiendo que “Donald Trump encontrará a todos los delincuentes que hacen mal a su país”.

Además, el embajador refrendó la cooperación con México, tras reunirse con Rosa Icela Rodríguez y Roberto Velasco para fortalecer la coordinación bilateral.

Ronald Johnson advierte Trump encontrará a todos los delincuentes

Además de presumir el compromiso de la administración actual de los Estados Unidos, Ronald Johnson también ha advertido que el mandatario Trump encontrará a todos los delincuentes que hacen mal a sus país.

Así como Ronald Johnson se dijo orgulloso de las acciones y tecnología con la que cuenta los elementos de Estados Unidos para el combate del tráfico de armas y desarmar cárteles.

“También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas. Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Autoridades estadounidenses (@OFOEAC, @DFOTucson, @CBP) aseguraron 43,000 cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona. Este decomiso reafirma el compromiso de @POTUS @realDonaldTrump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los… pic.twitter.com/wC5InO7hnD — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 22, 2026

Ronald Johnson refrenda compromiso con México

En el marco del fuerte golpe con decomiso de parte de Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson aprovechó para refrendar el compromiso con México para el combate del tráfico de armas y desarmar cárteles.

“Trabajando juntos Estados Unidos y México fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Palabras que también llegan, luego de que Ronald Johnson hace unos días sostuviera una reunión para el fortalecimiento de la cooperación entre ambas naciones con la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.