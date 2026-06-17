Una vez más, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que los cárteles del narcotráfico controlan y gobiernan México.

Frente a distintos medios de comunicación en la cumbre del G7 en Francia, Trump describió a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “una mujer buena, pero asustada”, lo que aprovechan los cárteles para ejercer presión sobre el país.

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La Presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada” Donal Trump. Presidente de Estados Unidos

Tal declaración sirvió como referencia para que el mandatario -de 80 años de edad- destacará la labor de autoridades estadounidenses, quienes han logrado disminuir en 60% el tráfico de drogas en rutas que monitorean, según registros oficiales.

🚨#Ahora | Donald Trump insiste: “Los cárteles gobiernan México, es triste”.



“La presidenta es una mujer muy buena”, dice sobre Claudia Sheinbaum desde el G7. “Pero es una mujer muy asustada”.

pic.twitter.com/XBKs2cO86D — Azucena Uresti (@azucenau) June 17, 2026

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