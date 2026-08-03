El abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre alertó sobre el grave deterioro en la salud del exdirigente del PRI, quien permanece recluido mientras enfrenta un proceso judicial.

Durante una entrevista en el programa de Ciro Gómez Leyva, el abogado Erick Alan Hernández afirmó que su cliente padece cáncer de riñón y que su condición médica se ha agravado.

De acuerdo con la defensa, el exlíder priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, atraviesa una situación crítica y requiere atención médica especializada; “se está muriendo”, declaró el abogado al describir el estado de salud de su cliente, asegurando que la enfermedad ha avanzado durante el tiempo que ha permanecido en reclusión.

Abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre alerta por cáncer de riñón del exdirigente del PRI

El abogado de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exdirigente del PRI en la Ciudad de México, afirmó este lunes que su cliente “se está muriendo” por un cáncer de riñón avanzado mientras permanece recluido en el Reclusorio Oriente.

Gutiérrez de la Torre, detenido desde diciembre de 2021 por cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, enfrenta prisión preventiva desde hace más de cuatro años sin sentencia firme, y según su defensa, el padecimiento se agravó tras una nefrectomía en la que le extirparon el riñón derecho.

“Vamos a tener una rueda de prensa donde justo va a estar la sobrina del señor Cuauhtémoc, Montserrat Gutiérrez donde va a leer una carta que su tío le dictó desde el Reclusorio en donde cuenta lo que ha pasado y cómo está su estado de salud. Nosotros vamos a explicar desde una parte técnica el hecho de que su estado de salud es deplorable: Cuauhtémoc se está muriendo.”

El abogado advirtió sobre la crisis de salud del exlíder priista, quien padece además diabetes e hipertensión, por lo que la defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria, argumentando el riesgo vital, pero los jueces han rechazado las peticiones al considerar que persiste el riesgo de fuga y peligro para las víctimas.

Gutiérrez de la Torre, conocido también como el “zar de la basura”, fue capturado tras permanecer prófugo varios meses; su caso ha generado atención mediática por las acusaciones de una red de explotación sexual que operaba en instalaciones del PRI capitalino.

Actualmente solo conserva un riñón y su abogado insiste en la urgencia de atención médica adecuada fuera del centro penitenciario.