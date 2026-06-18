El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, responde a las declaraciones de vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien advirtió sobre una intervención militar en México como parte de su combate contra el narcotráfico.

“No conoce México, el señor Vance”, dijo Ricardo Monreal frente a distintos medios de comunicación y enseguida subrayó que una amenaza así “es inadmisible y concretarla sería un despropósito mundial”.

Asimismo aseguró que Estados Unidos, por más poderoso que sea, no se atreverá a invadir a México militarmente.

Recuerda que la Constitución, prohíbe explícitamente cualquier intervención extranjera y mandata la defensa de la soberanía nacional.

“Tenemos una Constitución y tenemos un Himno Nacional...No creo que se atreva a invadir militarmente México, aunque sea muy poderoso” Ricardo Monreal

Indicó que la única alternativa que el país ofrece para garantizar la seguridad nacional con la intervención de Estados Unidos se basa en:

Acuerdos bilaterales

Cooperación

Coordinación

Combate al crimen organizado de manera conjunta con inteligencia, información y eficacia.

🗣️ Ricardo Monreal responde a los amagos de intervención de J. D. Vance



El coordinador de los diputados de @PartidoMorenaMx, @RicardoMonrealA, respondió a las declaraciones del vicepresidente de EUA, @JDVance, afirmando que no conoce México. El morenista señaló que las… pic.twitter.com/GpVv9AktUq — Político MX (@politicomx) June 18, 2026

Finalmente, según muestra el video compartido por el portal Político, reiteró que las declaraciones de J. D. Vance, de 41 años de edad, no ayudan a contribuir un ambiente racional y mucho menos a un entendimiento recíproco.

“No ayuda a que las uniones caminen sin sobresaltos”, remató. Ricardo Monreal

J. D. Vance advierte sobre una intervención militar en México

Luego de que Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7, asegurara que a México lo gobiernan los cárteles de narcotráfico, J. D. Vance reforzó lo dicho.

Durante una entrevista con N+ Univisión, que será difundida el 21 de junio y de la que se divulgaron extractos, el vicepresidente de Estados Unidos, reiteró que su prioridad es la defensa de su país.

Por lo que le encantaría trabajar junto a México para combatir al crimen organizado; sin embargo, ante la posibilidad de una negativa, Estados Unidos tomaría medidas militares al considerarlo necesario para proteger a su gente.

“No queremos hacerlo, pero tenemos que reservarnos ese derecho”. J. D. Vance. Vicepresidente de Estados Unidos