La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se engancha en cada declaración que hace su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; sin embargo, señaló que está mal informado.

“No está bien informado él, se lo he dicho personalmente” Claudia Sheinbaum

Desde su conferencia mañanera del 18 de junio, Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump en el G7, donde afirmó que su gobierno “tiene miedo” de combatir al narcotráfico.

Asimismo, reiteró que se mantienen los trabajos de coordinación bilateral con defensa a la soberanía mexicana.

Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump y reitera que no se engancha con sus dichos

De acuerdo con la presidenta de México, Donald Trump “tiene su manera de comunicar” por lo que no se engancha con cada declaración que hace el mandatario estadounidense.

Sin embargo, rechazó sus declaraciones sobre el combate al narcotráfico en México y recordó que personalmente le ha dicho que “no está bien informado”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que lo que verdaderamente le importa es que el pueblo sepa que “entregamos mente, corazón, alma, todo, por el pueblo de México” y no las declaraciones de su homólogo estadounidense.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando que es lo que a mí me importa” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum llama a Estados Unidos a reforzar acciones contra el tráfico de armas

Por otra parte, aseguró que “sería muy bueno” que el gobierno de Donald Trump refuerce sus acciones terrestres en la frontera con México tal como señaló el mandatario durante el G7.

Sin embargo, resaltó que esta medida debe ser tomada únicamente en su territorio y para frenar el tráfico de armas hacia México.

“Sería muy bueno que lo hicieran en su territorio porque es muy importante que paren la entrada de armas” Claudia Sheinbaum

En este sentido, recordó que en México recientemente se detuvieron varios vehículos con un arsenal de armas provenientes de Estados Unidos.

Por ello, resaltó que la relación bilateral de cooperación en materia de seguridad se tiene que mantener con “ellos allá, nosotros acá y coordinándonos”.