Claudia Sheinbaum aseguró que no buscará entrar en polémica con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas pese a sus declaraciones sobre el narcotráfico en México.

Desde su conferencia del 15 de junio, la presidenta señaló que México mantiene firme su postura de cooperación sin subordinación en materia de seguridad con Estados Unidos.

Esto luego de que Sara Carter afirmara que si no se coopera con el gobierno de Estados Unidos “te vamos a atacar y te vas a arrepentir”.

Sheinbaum se niega a polemizar con Sara Carter; resalta cooperación sin subordinación con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum se negó a polemizar con las declaraciones hechas por Sara Carter durante una entrevista en el programa American Thought Leaders.

Durante el programa presentado por Jan Jekielek, Sara Carter aseguró que México coopera con Estados Unidos porque sabe que si no lo hace será atacado por su gobierno y se arrepentirá.

Ante estas declaraciones, la presidenta resaltó que Estados Unidos conoce la posición firme de México en defensa de la soberanía y la colaboración sin subordinación.

“No quiero entrar en debate con ella. Conoce nuestra posición, nuestra posición es muy firme en la defensa de la soberanía, en la colaboración sin subordinación” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que de entre las declaraciones de la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, se queda con la reflexión sobre la prevención de la drogadicción en su país.

“No quiero entrar en discusión con ella…De ella retomo la parte de la prevención, el documento aquel que se publicó hace como un mes donde hace un énfasis en la prevención, en campañas, en educación para disminuir el consumo de drogas en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que México apoyará a Estados Unidos “en términos humanitarios” para que no llegue droga a su territorio.

Sin embargo, les corresponde hacer lo mismo en cuanto al tráfico de armas que llegan hacia territorio mexicano.

Sara Carter sugiere que México coopera en materia de narcotráfico con Estados Unidos por miedo a un ataque

Sara Carter aseguró en entrevista con Jan Jekielek que el gobierno de Estados Unidos está enfocado en juzgar a funcionarios mexicanos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado.

En este sentido, sugirió que México está cooperando porque sabe que si no coopera, el gobierno de Donald Trump “te va a atacar y te vas a arrepentir”.