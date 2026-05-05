El gobierno de Estados Unidos elevó la presión sobre México en materia de combate al narcotráfico al endurecer su estrategia antidrogas y ampliar sus exigencias en el ámbito político.

Este lunes 4 de mayo, Estados Unidos dio a conocer su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que endureció las condiciones para el gobierno de México en el combate al narcotráfico.

Cabe mencionar que este anunció se da luego de que Estados Unidos señalara a 10 funcionarios mexicanos de estar vinculados al crimen organizado, específicamente al Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos endurece condiciones a México en combate al narcotráfico (Redes sociales)

Estados Unidos condiciona a México ayuda para combate al narcotráfico

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crucial en materia de seguridad, pues Washington ha condicionado su apoyo en el combate al narcotráfico a resultados más concretos por parte de las autoridades mexicanas.

“La asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las ONF y desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”. Estrategia Nacional Antidrogas 2026

El gobierno de Estados Unidos ha puesto énfasis en frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, por lo que exige avances tangibles en:

Detenciones de alto nivel para su extradición

Desarticulación de redes criminales y sus laboratorios

Mayor control territorial

La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 señala que la cooperación entre México y Estados Unidos ha dejado de ser automática para convertirse en un mecanismo sujeto a evaluación.

Estados Unidos endurece condiciones a México en combate al narcotráfico (Redes sociales)

Estados Unidos ha endurecido sus exigencias de cooperación, por lo que el intercambio de inteligencia, la asistencia técnica, e incluso la colaboración operativa, podrían ajustarse dependiendo del papel de México.

Asimismo, Estados Unidos ha reforzado otras medidas de presión, como el incremento en solicitudes de extradición, restricciones migratorias y el señalamiento de actores políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.