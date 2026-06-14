Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), advirtió que Washington investiga y persigue a funcionarios mexicanos vinculados a cárteles, especialmente del Cártel de Sinaloa.

Esto, como parte de una ofensiva que busca desmantelar tanto a las organizaciones criminales como sus redes de protección política.

Durante una entrevista con American Thought Leaders, Sara Carter aseguró que Estados Unidos mantiene en la mira a servidores públicos mexicanos que “se han vendido” a los cárteles y facilitan sus operaciones de narcotráfico.

Sara Carter lanza advertencia directa a México y a funcionarios mexicanos que protegen al narco

Durante la entrevista, Sara Carter recordó las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presunta protección a Los Chapitos.

La funcionaria vinculó estas acciones a la presión de la administración Donald Trump, que no duda en perseguir a quienes no cooperen:

“Estamos atacando incluso a aquellos dentro del gobierno. Si él dice ‘los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’, lo hace.” Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos

Sara Carter, directora de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos. (scarterdc/Instagram )

La funcionaria reconoció una cooperación “sin precedentes” con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha permitido avances contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder El Mencho, gracias a inteligencia compartida y operaciones conjuntas con la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales mexicanas.

Finalmente, Carter destacó que la estrategia no se limita a capturas: busca golpear las finanzas de los cárteles, incautar recursos y desmantelar túneles sofisticados como el reciente descubierto entre Tijuana y San Diego.

Además, atribuyó la baja en sobredosis en Estados Unidos a medidas como el endurecimiento fronterizo con México.