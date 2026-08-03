El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es la red digital del Banco de México continúa con fallas este lunes 3 de agosto, tras la queja de usuarios donde las transferencias son las afectadas.

Según Downdetector, la red SPEI presenta fallas de hasta un 75% en las transferencias, mientras que en su epp con 6% y pagos con un 3% de inconvenientes.

Dicha falla de SPEI se da a unos días de que la red se cayera el pasado viernes 31 de julio causando gran inconformidad entre los usuarios ante la falta de respuesta.

SPEI va por su cuarto día de fallas en el sistema

Tras la caída de SPEI del viernes 31 de julio, la red digital ya suma 4 días continuos de fallas en el sistema, tras el reporte y quejas de usuarios.

Fallas en SPEI, las cuales han persistido durante el fin de semana y hasta hoy lunes 3 de agosto, tal y como lo han hecho notar los usuarios al no poder realizar sus transferencias.

Pues en redes sociales, los usuarios siguen informando intermitentes en el uso de SPEI tanto en su propio sistema o app, como en los distintos bancos.

Asimismo, entre otras quejas sobre SPEI está que aún las transferencias no han llegado a sus destinos, pese haberse realizado ya hace más de 48 horas en algunos casos.