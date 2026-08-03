Grace Palomares Ramírez es una destacada política de Puebla que actualmente se desempeña como diputada local por el partido Morena tras un extenso recorrido por diversas fuerzas políticas.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos relevantes como diputada federal y ha impulsado reformas significativas, entre las que destaca la Ley Edna para combatir la violencia digital y mediática contra las mujeres.

Grace Palomares ha recibido varias críticas luego de que junto a la diputada Nayeli Salvatori realizó comentarios despectivos y burlas hacia los hombres de la tercera edad, mencionando que “ya huelen a baúl del recuerdo” y que “ya se están pudriendo”.

¿Quién es Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Elvia Graciela Palomares Ramírez, conocida como Grace Palomares, es una política poblana que nació el 25 de junio de 1989.

Grace Palomares, diputada local de Puebla (@gracepalomaresr / Instagram )

Actualmente se desempeña como diputada local por el Distrito 16 en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Puebla (2024-2027), representando al partido Morena.

Ha militado en distintas fuerzas políticas a lo largo de su carrera, como el PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.

En agosto de 2026, junto con la diputada Nayeli Salvatori, protagonizó un escándalo tras participar en el podcast “Descasadas”.

En el programa, Palomares fue criticada por reírse y afirmar que los hombres mayores “ya se están pudriendo” y “huelen a baúl”.

Ante la indignación en redes sociales y la desaprobación de su partido, emitió una disculpa pública, asegurando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

¿Cuántos años tiene Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Grace Palomares tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Actualmente no hay información pública sobre si Grace Palomares tiene pareja.

En julio de 2025, contrajo nupcias en una lujosa boda en Morelia, Michoacán. Poco después del enlace, solicitó una licencia indefinida al Congreso para mudarse de estado, pero se retractó una semana más tarde para conservar su curul.

Finalmente, en octubre de 2025, confirmó su divorcio apenas dos meses después de casarse, argumentando motivos personales y la decisión de no tolerar ciertas circunstancias.

Previo a este matrimonio, Grace Palomares estuvo casada con Luis Tiffain.

¿Qué signo zodiacal es Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Grace Palomares es del signo zodiacal Cáncer.

Grace Palomares, diputada local de Puebla (@gracepalomaresr / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Grace Palomares no tiene hijos.

¿Qué estudió Grace Palomares, diputada local de Puebla?

Es egresada de la Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Su formación se ha centrado en la gestión y administración pública, orientándose hacia la eficiencia institucional y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

¿En qué ha trabajado Grace Palomares, diputada local de Puebla?

A lo largo de su trayectoria Grace Palomares ha transitado por cinco partidos políticos en siete años:

PRI: Inició su carrera en la Red de Jóvenes por México y fue Secretaria General de la misma en 2014.

PVEM: En 2015, fue electa diputada federal por el Distrito 11 bajo las siglas del Partido Verde (en coalición con el PRI), aunque poco después se integró formalmente a la bancada priista.

Nueva Alianza: En 2018, dejó el PRI para unirse a este partido y contender por una diputación local, la cual perdió.

Movimiento Ciudadano (MC): En 2020, se adhirió a MC, donde fue delegada de la Fundación México con Valores. En 2023, buscó la candidatura a la gubernatura de Puebla por este partido, pero al no obtenerla, denunció violencia política de género y renunció.

Morena: Se integró formalmente en 2024 para contender y ganar su actual posición en el Congreso local.

En el ámbito legislativo actual, funge como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla y preside la Comisión de Bienestar.

Una de sus iniciativas más prominentes es la impulsión de la “Ley Edna” en Puebla.

Esta reforma busca castigar los ataques cibernéticos coordinados y fortalecer la definición de violencia mediática, con el fin de proteger a las mujeres de campañas de desprestigio y estereotipos de odio.

También ha promovido leyes a favor del empleo digno y la protección del medio ambiente.