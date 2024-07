James David Vance, también conocido como J.D. Vance, podría convertirse en el candidato oficial a vicepresidente de Donald Trump en las elecciones Estados Unidos 2024.

Se prevé que Donald Trump anuncie el nombre de quién sería su vicepresidente durante la Convención Nacional Republicana que inicia este lunes luego de que sea nominado formalmente como el candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos.

Entre los nombres que suenan para la vicepresidencia de Estados Unidos suenan los senadores Tim Scott, Marco Rubio y James David Vance; así como el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; y ex secretario de Vivienda, Ben Carson.

Trump, quien fue víctima de un atentado el pasado sábado 13 de julio, podría anunciar a quién será su compañero de fórmula este mismo lunes 15 de julio.

¿Quién es James David Vance?

James David Vance es un político de Estados Unidos miembro del Partido Republicano que actualmente se desempeña como senador por Ohio desde 2023.

Diversos sondeos colocan al senador James David Vance como el posible candidato republicano a vicepresidente junto a Donald Trump en las elecciones Estados Unidos 2024.

Vance también es escritor, comentarista y empresario.

El sondeo de Turning Point USA ubica a James David Vance con una preferencia del 43%, lo que representa una amplia ventaja sobre nombres como Tim Scott, Marco Rubio y Doug Burgum.

James David Vance, posible candidato a vicepresidente de Donald Trump (Especial)

¿Qué edad tiene James David Vance?

James David Vance nació el 2 de agosto de 1984, por lo que en julio de 2024 tiene 39 años de edad y está a unos días de cumplir 40 años.

¿James David Vance tiene esposa? Esto se sabe de su pareja sentimental

Desde 2014, James David Vance está casado con Usha Chilukuri, una abogada originaria de India, con quien actualmente tiene 3 hijos.

Las labores de Usha Chilukuri principalmente se centran en litigios y apelaciones civiles complejas en sectores como la educación superior, el gobierno local, el entretenimiento y la tecnología.

¿Qué signo zodiacal es James David Vance?

Dado que nació un 2 de agosto, James David Vance es del signo zodiacal leo.

James David Vance, posible candidato a vicepresidente de Donald Trump (Especial)

¿James David Vance tiene hijos?

J. D. Vance tiene tres hijos producto de su matrimonio con Usha Chilukuri.

¿Cuál es la trayectoria de James David Vance?

James David Vance es Licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Ohio.

También tiene el grado de Doctor en Derecho por la Universidad de Yale.

James David Vance, posible candidato a vicepresidente de Donald Trump (Especial)

¿En que ha trabajado James David Vance?

Como senador de Estados Unidos, James David Vance fue electo en noviembre de 2022 frente al demócrata Tim Ryan.

J. D. Vance ganó las elecciones con un 53.3% frente a Tim Ryan, que obtuvo un 46.7%, gracias al respaldo de Donald Trump.

Vance trabajó en la industria tecnológica en San Francisco, en donde se desempeñó como director de la firma de Peter Thiel, Mithril Capital, entre 2016 y 2017.

También ha incursionado en la escritura. En 2016, Harper publicó el libro de Vance, titulado ‘Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis’, que alcanzó la lista de los más vendidos del New York Times en 2016 y 2017.

En 2017, Vance se unió a Revolution LLC, una empresa de inversión fundada por el cofundador de AOL, Steve Case, como socio de inversión,

En enero de 2017, Vance se convirtió en colaborador de CNN.

James David Vance podría ser anunciado como candidato a vicepresidente de Donald Trump este lunes 15 de julio

El ex presidente de Estados Unidos y virtual candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, anunciará este lunes a su candidato a vicepresidente en las elecciones Estados Unidos 2024; el favorito sería James David Vance.

El periodista Bret Baier adelantó en su programa de la Cadena Fox News que Donald Trump le confirmó que “va a anunciar la elección de su vicepresidente hoy mismo”.

Hoy lunes 15 de julio arranca la Convención Nacional Republicana, que servirá para oficializar la nominación de Trump como candidato a la presidencia y la de su compañero de fórmula.

Medios en Estados Unidos señalan que el nombre que suena con más fuerza para ser vicepresidente de Trump es el del senador de Ohio James David Vance, quien es uno de los republicanos más leales al ex presidente y activista destacado del movimiento MAGA (Make America Great Again).