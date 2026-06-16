Ucrania busca acuerdo. Zelensky propone diálogo con Rusia y Estados Unidos.

Volodímir Zelensky emitió un mensaje en video previo a su partida a la cumbre G7 en el que sugirió realizar una reunión con Vladimir Putin.

Ucrania busca acuerdo; Zelensky propone diálogo con Rusia y Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, reveló que propuso un diálogo con Rusia y los Estados Unidos para ponerle fin a la guerra, aunque aseguró que Vladimir Putin no quiso reunirse con él.

“Le ofrecimos a Putin reunirnos en cualquier lugar donde se pudieran tomar decisiones reales para poner fin a la guerra. Él no lo quiere. Discutimos con Estados Unidos y Francia la posibilidad de una reunión con Rusia en torno al G7, con todas las naciones democráticas representadas. Putin no lo quiere. Ayer, discutimos con el presidente Trump que tal reunión podría organizarse en Estados Unidos – en un formato donde Putin le resultaría mucho más difícil rechazarla al menos al presidente Trump." Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania

De acuerdo con el mandatario ucraniano, discutió la posibilidad con Estados Unidos y Francia para establecer el diálogo con Rusia en torno al G7 que arrancó este lunes 15 de junio, pero el presidente ruso no aceptó.

Incluso, Zelensky señaló que habló con Donald Trump para una reunión en Estados Unidos y que así Putin no negara.

Volodímir Zelensky añadió que, en caso de que Rusia se niegue, habría que hacer una presión adicional.

Volodímir Zelenski (AP / AP)

Zelensky busca acelerar adhesión de Ucrania a la Unión Europea

En su mensaje compartido en redes, Zelensky hizo un llamado para acelerar adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y frenar ataques de Rusia.

Zelensky indicó que ha sido un camino difícil para lograr que Ucrania forma parte de la UE.

Creemos que una de las respuestas más contundentes que Europa puede dar a los ataques de Rusia y a sus constantes actos de agresión es acelerar nuestro proceso de adhesión, acelerar la apertura del bloque de negociación. A menudo da la sensación de que siempre tenemos que luchar más duro que los demás para avanzar en nuestro camino hacia la UE. Ucrania se ha ganado el derecho a avanzar más rápido. Y esa es precisamente la decisión política que Europa necesita hoy. Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania

Volodímir Zelensky señaló que el bloque de negociación que se abrió para añadir a Ucrania y Moldavia a la UE "envía un mensaje claro de que el progreso de Europa no puede detenerse".

Además expresó que Ucrania y Moldavia han dados pasos importantes juntas.

Destacando que era simbólico que mandara su mensaje desde Chișinău, la capital de Moldavia, en su camino a Francia para la Cumbre del G7.