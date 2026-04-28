Una refinería en Tuapse, ciudad portuaria de Rusia en el Mar Negro, quedó cubierto por columnas de humo negro tras un nuevo ataque con drones por parte de Ucrania que impactó instalaciones petroleras estratégicas.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamas intensas y una nube oscura que se eleva varios metros, mientras autoridades locales activaron protocolos de emergencia y evacuación en zonas cercanas en la ciudad de Rusia.

Ataque con drones en Rusia, desata incendio y alerta ambiental

Se reportó un ataque ucraniano con dron que causó un incendio en la refinería de petróleo de Tuapse, Rusia, obligando a evacuar residentes cercanos este 28 de abril de 2026.

El incidente forma parte de una serie de ofensivas recientes contra infraestructura energética rusa, en donde este nuevo ataque provocó un incendio de gran magnitud en la refinería de Tuapse, Rusia en una instalación clave para la exportación de petróleo.

De acuerdo con reportes, las llamas generaron emisiones tóxicas y obligaron a residentes a permanecer en interiores por el riesgo sanitario hasta que pudo evacuarse la zona; esto debido a la presencia de sustancias contaminantes en el aire.

Se trata del tercer ataque en menos de dos semanas de Ucrania contra Rusia de Rosneft en el Mar Negro contra esta instalación, ya había detenido operaciones desde el 16 de abril por daños previos y derrames de petróleo.

Esto ha agravado la crisis ambiental y operativa en la zona, donde incluso se han registrado fenómenos como “lluvia negra” por residuos de combustión, pues Ucrania ha intensificado estos golpes contra infraestructura petrolera rusa para reducir ingresos que financian la guerra.

Autoridades rusas informaron que servicios de emergencia trabajan para contener el fuego, mientras continúan las tensiones en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde los ataques con drones a instalaciones petroleras se han intensificado en los últimos meses.