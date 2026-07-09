El mexicano Gilberto Ramos Arreguín recibió condena de Rusia por combatir en el frente de Ucrania durante su conflicto bélico. Pasará 14 años en una cárcel de máxima seguridad.

Fue el Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk -prrorusa de facto- quien dio a conocer la condena contra el mexicano, que sirvió en Ucrania hasta marzo 2026.

De momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado sobre la sentencia rusa en contra del mexicano, que habría combatido desde 2022 a favor de Ucrania.

Rusia condena a 14 años de cárcel a un mexicano por combatir en Ucrania

El mexicano Gilberto Ramos Arreguín fue condenado a 14 años de cárcel en una penitenciaria de régimen estricto, tras ser encontrado culpable de rebeldía por combatir por Ucrania.

La condena que Rusia impuso a un mexicano por combatir en Ucrania (Vyacheslav Prokofyev/ AP / AP)

De acuerdo con lo dado a conocer, el mexicano se incorporó al batallón de Karpátskaya Sech, en donde recibió entrenamiento militar contra Rusia, en la región separatista de Donetsk.

Aunado a la condena de 14 años de cárcel, el mismo tribunal ordenó asegurar un total de 3 millones 882 mil 160 rublos, un equivalente a 900 mil pesos mexicanos.

Esto bajo el argumento de que Ucrania habría pagado al mexicano por sus servicios en contra de Rusia, además de proporcionarle armas.

La condena también fue dictada en ausencia del mexicano, aunque las autoridades de Rusia no especificaron la razón; sin embargo, se señala como prófugo.

Mexicano condenado en Rusia por combatir en Ucrania: lo que se sabe del connacional

Las autoridades de Rusia también habrían compartido diversos detalles sobre el mexicano Gilberto Ramos Arreguín, un joven presuntamente de 29 años, originario de Baja California.

El mexicano se habría unido a la guerra en marzo de 2022, tras ingresar al Batallón Sech de los Cárpatos y permaneció en servicio hasta este marzo 2026.

Y su condena busca que el caso sea un ejemplo, que se suma a otros, en el que los voluntarios extranjeros enfrentan consecuencias por unirse a Ucrania en la guerra.