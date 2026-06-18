Ucrania intensificó sus ataques con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas rusas, pues este jueves 18 de junio, varios drones impactaron la refinería de petróleo de Moscú, provocando incendios en múltiples tanques de almacenamiento y una explosión que lanzó la tapa de uno de ellos a decenas de metros de altura.

Videos virales en redes sociales, muestran el momento preciso en que la cubierta de un tanque de Rusia sale volando como un “OVNI” tras el impacto de un dron kamikaze de Ucrania, seguido de una enorme columna de humo negro y llamas visibles desde lejos.

El ataque de Ucrania ocurrió cerca de la capital rusa Moscú, lo que representa un golpe simbólico y estratégico contra la infraestructura petrolera de Vladimir Putin.

Drones ucranianos golpean refinería de Moscú y provocan explosión espectacular

Según reportes, varios tanques rusos fueron alcanzados en este ataque de drones ucranianos, generando un incendio que tardará en controlarse.

Las imágenes en redes y medios de comunicación muestran el dramático despegue de la tapa metálica y la bola de fuego resultante, mientras transeúntes observan atónitos.

Este es uno de los ataques de Ucrania más cercanos a Moscú en meses y forma parte de la campaña ucraniana para debilitar la logística y exportaciones de combustible ruso.

Estos drones de Ucrania han mejorado su capacidad para evadir defensas antiaéreas rusas, por lo que en los últimos días se reportaron impactos similares en otras refinerías, lo que afecta la producción y eleva los precios globales del petróleo.

Del lado ruso, las autoridades aún no han dado una versión oficial detallada, aunque reconocen intentos de ataques aéreos.

El incidente subraya la evolución del conflicto: Ucrania lleva la guerra al territorio ruso con precisión quirúrgica, mientras Moscú continúa sus ofensivas en el frente oriental, siendo estos golpes un intento de Kiev por forzar negociaciones desde una posición más fuerte, al dañar la economía de guerra del Kremlin.

Este nuevo capítulo en la invasión rusa a Ucrania genera preocupación internacional por el riesgo de escalada y el impacto ambiental de los incendios en instalaciones petroleras.