La capital de Ucrania, Kiev, fue sacudida durante la madrugada de este domingo 19 de julio de 2026 por una de las mayores oleadas de misiles balísticos lanzados por Rusia, un ataque que dejó al menos un muerto y 16 personas heridas, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

La ofensiva ocurrió apenas un día después de que Ucrania realizara una serie de ataques con drones contra territorio ruso, en una nueva escalada del conflicto que se prolonga desde hace más de cuatro años sin que se alcance un acuerdo de paz.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó en su cuenta de X que “Rusia llevó a cabo uno de sus ataques con misiles balísticos más importantes contra Kiev”.

De acuerdo con el ejército ucraniano, Rusia lanzó 25 misiles balísticos, un tipo de armamento más rápido y difícil de interceptar que los drones o los misiles de crucero.

¿Por qué Rusia atacó Kiev con una de las mayores oleadas de misiles balísticos?

Los bombardeos nocturnos se produjeron después de que Ucrania lanzara un ataque con drones contra dos centros logísticos en territorio ruso, acción que dejó al menos ocho personas muertas el sábado, según autoridades de Rusia.

Horas más tarde, el domingo, otro ataque ucraniano provocó la muerte de una persona en la región rusa de Kursk, de acuerdo con el gobierno local.

Además, una nueva oleada de drones alcanzó la terminal del Caspian Pipeline Consortium, ubicada cerca del puerto ruso de Novorossiisk, en el mar Negro, una infraestructura estratégica para la exportación de petróleo de Kazajistán y de la que las empresas Chevron y Shell son accionistas.

El consorcio informó que dos buques petroleros cargados con crudo kazajo sufrieron daños, por lo que las operaciones de bombeo fueron suspendidas de manera temporal.

Rusia niega haber atacado a la población civil en Kiev

Desde el inicio de la guerra, Moscú ha sostenido que sus operaciones militares no tienen como objetivo a la población civil y asegura que sus ataques están dirigidos exclusivamente contra instalaciones militares e infraestructura estratégica de Ucrania.

Tras esta nueva ofensiva, el gobierno ruso reiteró esa postura y afirmó que los bombardeos estuvieron dirigidos únicamente contra instalaciones militares, centros logísticos en Kiev e infraestructura portuaria utilizada por el ejército ucraniano en la ciudad de Odesa, ubicada a orillas del mar Negro.

No obstante, las autoridades ucranianas reportaron que el ataque dejó al menos un muerto y 16 heridos, además de daños en distintos puntos de la capital, en un bombardeo que ya es considerado uno de los mayores ataques con misiles balísticos lanzados por Rusia contra Kiev desde el inicio de la guerra.