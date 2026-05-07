Rusia estaría operando empresas de reclutamiento en África con ofrecimientos de empleo en el extranjero, quienes aceptan serían enviados a la guerra en Ucrania.

De acuerdo con lo dado a conocer, han sido miles de jóvenes africanos los que han caído en estas ofertas de trabajo para varios oficios, bajo la promesa de salarios de hasta 18 mil dólares.

Habría optado por África por ser el continente con mayor número de población juvenil, de acuerdo con la ONU, lo que se vería reforzado por sus prácticas de 2022.

En marzo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, confirmó que en la guerra con Ucrania participan extranjeros, pero ninguno contra su voluntad.

Rusia realiza reclutamiento forzada de africanos para la guerra en Ucrania (Vyacheslav Prokofyev/ AP / AP)

Rusia realiza reclutamiento forzada de africanos para la guerra en Ucrania; así opera

El New York Times compartió un reportaje sobre Rusia y la guerra en Ucrania, ya que estarían utilizando africanos reclutados de manera forzosa para ser enviados a morir al frente.

Entre los países africanos que han sido señalados por el New York Times como víctimas del reclutamiento de Rusia, destacan:

Kenia

Zambia

Tanzania

Sudáfrica

Nigeria

Ghana

Togo

Botsuana

Mali

Acorde con las diversas entrevistas que realizó a familias y sobrevivientes, Rusia —a través de empresas de reclutamiento— ofrecen trabajos en su país, como guardaespaldas o jornaleros.

Sin embargo, Rusia se llevaría a los africanos, los presionaría para que firmaran un contrato militar y los enviaría a la guerra en Ucrania, como reportaban a sus familias.

Las ofertas de trabajo son publicadas en redes sociales, WhatsApp o Telegram, mediante empresas muchas veces fantasmas, ya que no trabajarían directamente para Rusia.

The New York Times confirma que vió los contratos escritos en ruso, pero que acorde con las vacantes, ofrecerían empleo formal.

Guerra Rusia vs Ucrania (SERGEY DOLZHENKO / EFE)

Rusia vs Ucrania: condiciones de los africanos reclutados en el frente

El medio estadounidense también afirma que han sido miles los africanos reclutados por Rusia; sin embargo, sólo localizó a 30 sobrevivientes de la guerra en Ucrania.

Uno de los sobrevivientes declaró para el New York Times que fue golpeado por soldados rusos y obligado a luchar hasta que pudo desertar con otro ruso.

Los gobiernos africanos han confirmado las bajas de varios de sus ciudadanos en Ucrania.