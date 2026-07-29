El Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) ha informado que ya se busca internacionalmente a Pavel Durov, el fundador de Telegram.

La búsqueda internacional contra el empresario Pavel Durov gira entorno a acusaciones de complicidad con el terrorismo, señalando mal uso de usuarios en Telegram que él ha permitido.

Pavel Durov es buscado internacionalmente por Rusia; acusan complicidad con el terrorismo

Reportes señalan que el FSB dio a conocer la búsqueda internacional del fundador de Telegram, acusando de “complicidad con el terrorismo” bajo una denuncia penal.

Según la información compartida sobre la acusación, Pavel Durov al ser fundador de Telegram no habría accionado para eliminar cuentas en la app que son usadas por Ucrania mediante “organizaciones terroristas” para asesinatos en masa, ciberfraude, sabotaje, entre otros actos delictivos.

Este señalamiento contra Durov se suma a que el fundador de Telegram se ha negado a intervenir en cuentas de usuarios de Telegram, acusando que hay argumentos de Rusia que tendrían el objetivo de controlar las comunicaciones y coartar la libertad y privacidad.

A su perspectiva, lo que Rusia pide sería la forma en que Telegram podría tener mayor vigilancia por parte del gobierno.

Pavel Durov reacciona a su búsqueda internacional por Rusia

Tras el anuncio de que Pavel Durov está siendo buscado internacionalmente por facilitar el terrorismo en Telegram, el empresario compartió un post que se está tomando como su reacción ante la acusación.

Con un post en X desde la cuenta de Telegram, a las horas de que se informó de su búsqueda, se compartió una fotografía de Pavel Durov haciendo una seña obscena con el dedo medio.

Pavel Durov reacciona a su búsqueda por terrorismo, según acusaciones de Rusia. (@telegram )

Se cree que Pavel Durov vive actualmente en Francia, pero estos son detalles que no están confirmados.