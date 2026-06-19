La relación entre Polonia y Ucrania atraviesa un momento de tensión tras la decisión del presidente polaco Karol Nawrocki de retirar a Volodímir Zelensky la Orden del Águila Blanca, máxima condecoración nacional otorgada en 2023.

El anuncio se dio luego de que Volodímir Zelensky bautizara a una unidad militar como “Héroes de la UPA”, grupo recordado en Polonia por las matanzas de civiles durante la Segunda Guerra Mundial.

La medida de Volodímir Zelensky ha generado un fuerte debate político y social, con encuestas que reflejan rechazo mayoritario en Polonia.

Relación entre Polonia y Ucrania se enfría por declaración de Zelensky

La relación entre Polonia y Ucrania se fracturó luego de que Zelensky bautizara a una de las unidades de las Fuerzas Armadas con el nombre “Héroes de la UPA”.

Ante tal homenaje de Volodímir Zelensky, Karol Nawrocki emitió un discurso en redes recordando los crímenes cometidos por el UPA.

“Para la inmensa mayoría de la sociedad polaca, el UPA sigue siendo ante todo una formación responsable de los crímenes brutales cometidos contra ciudadanos de la República de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial.” Karol Nawrocki, presidente de Polonia

A los reclamos de Nawrocki también se han sumado voces de líderes políticos en Polonia como Lech Walesa y Leszek Miller.

Zelensky (AP / AP)

El Ejercito Insurgente Ucraniano (UPA) fue el brazo armado de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), un movimiento independentista que enfrentó al ejercito soviético.

En Polonia, el UPA es recordado por las matanzas de unos 100 mil civiles polacos y judíos en Volinia y Galitzia Oriental durante la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo del conflicto bélico que manchó a Europa de 1939-1945, el UPA colaboró con los nazis, aunque también tuvieron enfrentamientos.

No obstante, el UPA es honrado en Ucrania por ser una fuerza que luchó por la independencia del país ante la invasión de Rusia en 2022.

Con las acciones de Zelensky, la relación de Ucrania y Polonia entró en un momento de tensión.

Según una reciente encuesta del portal Onet.pl, un total de 65% de los polacos cree que la decisión de Volodímir Zelensky impacta de forma negativa en las relaciones entre ambos países.