El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que la guerra con Ucrania está cerca de terminar.

Durante la celebración del Día de la Victoria, hoy sábado 9 de mayo, Vladimir Putin indicó que el conflicto bélico con Ucrania podría acabar pronto.

Asegura Vladimir Putin que la guerra con Ucrania está cerca de terminar

Vladimir Putin afirmó ante los medios que la guerra con Ucrania “se acerca a su fin”, y criticó a los países occidentales por apoyar a esa nación.

“Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio.” Vladimir Putin

El mandatario también arremetió contra el rol de la OTAN en la guerra, asegurando que "pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante" y eso no sucedió.

Por lo que muchos países “se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella”, señaló Vladimir Putin.

Vladimir Putin afirma que la guerra con Ucrania está cerca de terminar (Captura de video)

Asimismo, Vladimir Putin mencionó que estaba dispuesto a reunirse con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en un tercer país.

El encuentro sería solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un acuerdo de paz. “Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas”, dijo Vladimir Putin.

Vladímir Putin, presidente de Rusia (Vyacheslav Prokofyev/ AP / AP)

Posteriormente, Vladimir Putin informó que no ha recibido ninguna propuesta de Ucrania sobre un intercambio de prisioneros como anunció Donald Trump.

“Confiamos en que la parte ucraniana responda a la propuesta formulada por el presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, hasta ahora no hemos recibido ninguna propuesta.” Vladimir Putin

La celebración del Día de la Victoria, donde se conmemora el triunfo del ejercito soviético sobre Alemania, duró 45 minutos y no se lució armamento ante el temor de un posible ataque ucraniano.

El festejo ha ocurrido en medio de la entrada en vigor de una tregua de tres días, anunciada en la víspera por Donald Trump.

No obstante, tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de vulnerarla.

El Estado Mayor Ucraniano afirmó que se han dado 51 “ataques del agresor”.

Mientras que el Ministerio de Defensa ruso aseguró que “grupos armados ucranianos lanzaron ataques con drones y artillería contra las posiciones de nuestras tropas.”