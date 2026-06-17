Donald Trump celebró en conferencia de prensa los acuerdos alcanzados durante la cumbre del G7 en Francia de 2026, calificándolos como “históricos”.

“Encontramos una gran unidad aquí en el G7 y firmamos una declaración sobre inmigración ilegal, la primera vez en la historia para una declaración del G7. Hicieron una declaración hermosa” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Entre ellos, el presidente de Estados Unidos destacó una declaración conjunta para intensificar el combate contra la migración irregular, enfocada en desmantelar redes criminales de tráfico de personas y trata.

Asimismo, Donald Trump resaltó la firma de un acuerdo para reforzar la lucha contra el narcotráfico, señalando una disminución del 61% en el flujo de drogas desde la frontera con México.

“Firmamos otros acuerdos para intensificar y realmente coordinar, y pasar mucho tiempo coordinando la detención del narcotráfico, lo cual es una locura. Viene a través de México, viene a través de la frontera sur… Pero hemos hecho un gran trabajo en ello. Las drogas que vienen a través de la frontera han bajado un 61%” Donald Trump

Donald Trump celebra unidad en el G7 con acuerdo sobre migración

De acuerdo con Donald Trump, encontró una “gran unidad” en la cumbre del G7 en materia de migración.

Según el presidente de Estados Unidos, se firmó una “declaración hermosa” para el combate a la migración irregular.

“Encontramos una gran unidad aquí en el G7 y firmamos una declaración sobre inmigración ilegal, la primera vez en la historia para una declaración del G7. Hicieron una declaración hermosa”, dijo Donald Trump.

Cabe señalar que el acuerdo sobre la migración irregular se centra en el combate de tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas.

Con este acuerdo firmado en el segundo día del G7 en Francia, se busca desmantelar redes criminales transnacionales de tráfico de personas con la cooperación de los países de origen y tránsito.

Donald Trump también firmó acuerdo para el combate al narcotráfico

Por otra parte, Donald Trump resaltó que durante el G7 también firmó un acuerdo para el combate al narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos destacó que se ha logrado una disminución en el tráfico que llega a su país desde su frontera con México en un 61%.

Sin embargo, busca que se intensifiquen y coordinen los trabajos para lograr que el narcotráfico se detenga.

“Firmamos otros acuerdos para intensificar y realmente coordinar, y pasar mucho tiempo coordinando la detención del narcotráfico, lo cual es una locura. Viene a través de México, viene a través de la frontera sur… Pero hemos hecho un gran trabajo en ello. Las drogas que vienen a través de la frontera han bajado un 61%”, indicó el presidente de Estados Unidos.