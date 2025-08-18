Turistas en Anchorage, Alaska, pudieron conseguir documentos secreta de la Casa Blanca que habrían sido olvidados en una impresora en el marco de la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el de Rusia, Vladimir Putin.

El caso nuevamente ha generado polémica por un caso más de filtración de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos Alaska.

Los documentos habrían sido olvidados en una impresora del hotel Captain Cook en el que se hospedaba personal de ambas delegaciones, pues era cercano al lugar del encuentro.

Cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin termina en otro escándalo de filtración de información

Cabe recordar que el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin fue en la base militar Elmendorf-Richardson de Alaska, Estados Unidos.

El hotel Captain Cook se encuentra a 20 minutos, el cual tiene un centro de negocios en el que se habrían tomado las fotocopias del programa que se quedaron olvidadas y terminaron en una filtración de información.

El documento de ocho páginas fue encontrado alrededor de las 9:00 horas de la mañana del viernes 15 de agosto día de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Los documentos encontrados eran el programa de la cumbre pero además tenía números telefónicos de funcionarios gubernamentales además en el itinerario de las delegación de Rusia y la de Estados Unidos.

Además, en los documentos se encontraban los nombres de los salones reservados para ambas delegaciones y el sitio donde el presidente Donald Trump iba a ofrecer una entrevista a la cadena FOX News.

Cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin: Posiciones en la mesa y qué comieron

Dichos documentos son responsabilidad de la Oficina del Jefe del Protocolo en los cuales se supo que el presidente Donald Trump le entregaría a Vladimir Putin un pequeño busto de un águila calva, el ave nacional de Estados Unidos.

De la misma manera, se incluían detalles como la posición de las personas en la mesa durante la comida, así como la pronunciación de diversos nombres en ruso.

Igualmente se detallaba la posición de las personas en la mesa, entre los que se encontraban los nombres de los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin y de los funcionarios como:

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Peter Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos

Sugiero Wiles, jefa de Despacho del gobierno de Estados Unidos

Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia

Yuri Ushakov, asesor presidencial para la política exterior de Rusia

Otros

Incluso se supo el menú de 3 tiempos que se sirvió como ensalada verde con vinagreta de champán y opciones de plato fuerte como filete de mignon con salsa de brandy o pescado fletán servido con puré de papa y espárragos, además del postre que fue un creme brulée.