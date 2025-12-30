Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, cree que Vladimir Putin, presidente de Rusia, va a frenar la guerra este 2026.

“El número de soldados está disminuyendo. Este año, 2025, es la primera vez que en número de su ejército dejó de aumentar, así que creemos que 2026 detendrá la guerra, de lo contrario, Putin decidirá movilizar a la gente” Volodimir Zelensky. Presidente de Ucrania

Así lo dijo a Fox News en una entrevista ofrecida durante su visita el pasado fin de semana a Estados Unidos.

La razón que Volodimir Zelensky señaló es que en 2025 por primera vez Rusia dejó de aumentar el número de personas en su ejército.

Zelensky cree que Putin parará la guerra antes que movilizar a sus ciudadanos

Para Volodimir Zelensky este dato le hace pensar que preferirá parar la guerra antes de movilizar a sus ciudadanos.

Las declaraciones se dan luego de que el pasado fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Mar-a-Lago Zelensky y anunció avances en el plan rumbo a un acuerdo de paz.

No obstante, Rusia anunció que podría cambiar su postura en las negociaciones, aunque no se retiraría de ellas debido a un supuesto plan fallido en el que Ucrania había planeado atacar una residencia de Vladimir Putin.

Trump asegura que Ucrania y Rusia quieren terminar la guerra

Cabe recordar que durante el encuentro con medios entre Zelensky y Trump, el presidente de Estados Unidos dijo que Ucrania quiere terminar la guerra.

De la misma manera, Zelensky dio que no importa cómo pero está listo: “cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”.

En ese mismo encuentro con medios, Trump dijo que tiene comunicación con Putin y que están “cada vez más cerca”.