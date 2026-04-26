El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró preocupación por lo que vivió la Primera Dama Melania Trump durante el intento de atentado en Washington D.C.

“Fue una experiencia muy traumática para ella…” Donald Trump

Así lo reveló el propio presidente Donald Trump durante la conferencia de prensa ofrecida tras la cancelación de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington D.C.

Melania Trump estaría preocupada no solo por el reciente intento de atentado sino los dos previos desde la última campaña presidencial.

Melania Trump y su sorpresa al escuchar disparos

En ese marco, también se difundieron imágenes de la reacción de Melania Trump cuando se escucharon balazos al exterior del salón donde se llevaba a cabo el evento.

El video muestra cómo Melania Trump se sorprende al escuchar los estruendos junto con otra mujer al extremo de la mesa pero siguen sentadas mientras el presidente Trump parece no inmutarse.

Segundos después Melania Trump y el resto de presentes se resguardan debajo de la mesa y Donald Trump es sacado por agentes del Servicio Secreto.

La confusión de Donald Trump en el intento de atentado en su contra

Al respecto, el presidente Donald Trump dijo que inicialmente pensó que serían bandejas y utensilios de la propia cena cayendo, no balazos.

En el lugar había mucho ruido ya que la cena ya que la cena estaba por servirse y había música en el lugar.

De hecho, al sacar al vicepresidente J.D. Vance este lleva una servilleta en la mano, lo que refleja que era el momento en el que la cena estaba en los primeros momentos.