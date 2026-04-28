Estados Unidos revisará licencias de ABC tras programa de Jimmy Kimmel

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a solicitado la revisión de las licencias de la ABC, tras la polémica en el programa del presentador Jimmy Kimmel.

Medida con la cual ya había amenazado la propia FCC anteriormente, por el monólogo de Jimmy Kimmel sobre el caso del asesinato de Charlie Kirk.

Y que ahora vuelve a resonar con la amenaza del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tras exigir que “debería ser despedido inmediatamente” Jimmy Kimmel, tras sus chistes sobre la cena de corresponsables.

Se impugnará licencias a ABC por Jimmy Kimmel en revisión de Estados Unidos

Esta tarde de martes 28 de abril, la FCC ha presentando los documentos para impugnar la licencia a ABC en revisión de Estados Unidos por polémica con Jimmy Kimmel.

La FCC aplicaría una revisión anticipada de licencias a la ABC, pues por ahora estas no están vencidas y ni siquiera requieren renovación, sino hasta dentro de varios años.

Dichas licencias a revisión por parte de Estados Unidos a través de la FCC, correspondientes a ocho estaciones de la ABC que son propiedad y están bajo la operación directa de la cadena en ciudades como Nueva York y Chicago.