A través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump acusó de “odio” al conductor de televisión y comediante Jimmy Kimmel.

“La retórica odiosa y violenta de Kimmel está destinada a dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política dentro de América”. Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos

Por lo que Melania Trump pidió a la cadena de televisión ABC frenar el programa de Jimmy Kimmel al asegurar que “no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio”.

Palabras de Melania Trump, tras la parodia del jueves pasado de Jimmy Kimmel previa a la cena de corresponsales del presidente Donald Trump y en la que el conductor se refería a la primera dama como “viuda en espera”.

Melania Trump exige a la ABC frena a Jimmy Kimmel

Melania Trump no sólo acusó de “odio” a Jimmy Kimmel, sino también exigió a la ABC frenar el programa de televisión del conductor, Jimmy Kimmel Live!

Aseguró Melania Trump que Jimmy Kimmel no tendría que tener poder para sembrar su odio en las miles de familias televidentes de Estados Unidos, describiendo al conductor cobarde que se esconde detrás de la ABC.

“Personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio. Un cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena seguirá dándole cobertura para protegerlo”.

A lo que Melania Trump insistió que la ABC debe poner un alto a Jimmy Kimmel, pues la cadena de televisión ya lo ha encubierto bastante, por lo que debería ya tomar una postura

“Basta ya. Ha llegado el momento de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más el liderazgo de ABC encubrirá el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?” Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos

Melania Trump acusa de “odio” a Jimmy Kimmel y pide a ABC frenar su programa (Especial)

¿Qué fue lo que dijo Jimmy Kimmel que hizo enojar a Melania Trump?

Jimmy Kimmel hizo enojar a Melania Trump debido a su reciente parodia sobre la cena de corresponsales en la que señaló a la primera dama de Estados Unidos como “viuda en espera”, así como otros chistes sobre su matrimonio con Donald Trump.

Causando el enojo de Melania Trump y exigencia para cancelar a Jimmy Kimmel que llega meses después, de que en septiembre pasado, la ABC canceló su programa de manera indefinida tras las críticas por sus comentarios al movimiento MAGA y al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Sin embargo, tras las críticas a la censura de Jimmy Kimmel, el programa regresó al aire, e incluso hace tres meses el conductor y ABC acordaron una extensión de su contrato, lo que permitirá continuar al aire hasta mayo de 2027.