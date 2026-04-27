“Fui exonerado”, así respondió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ante el contenido del manifiesto del tirador Cole Thomas Allen, quien se lanzó contra los políticos y señaló que no quería a “pedófilo” y “violador”.

“Estaba esperando a que leyera eso porque sabía que lo haría, porque ustedes son personas horribles… Sí, escribió eso. Yo no soy un violador, no violé a nadie… Perdóneme, no soy un pedófilo. Usted lee esa porquería de una persona enferma. Se me asoció con todas esas cosas que no tienen nada que ver conmigo; fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro lado son los que estuvieron involucrados con, digamos, Epstein u otras cosas. Pero me dije a mí mismo, haré esta entrevista y probablemente... leí el manifiesto, sabe que es una persona enferma. Pero debería avergonzarse de sí misma por leer eso porque yo no soy ninguna de esas cosas…” Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prosiguió a responder que no violó a nadie y protestó porque se asociara esa parte del manifiesto con él.

También dijo que leyó el manifiesto pero aseguró que Cole Thomas Allen era una persona enferma.

Donald Trump se indigna porque lo relacionen con pedofilia

Donald Trump se molestó porque dijo la prensa son personas horribles y sabía que la reportera de 60 Minutos Norah O’Donnell le preguntaría sobre eso.

De hecho, dijo esperar que ella se avergonzara por hacer esa asociación tras conocerse el contenido del manifiesto en el que el tirador hablaba de que no quería que un “pedófilo” y “violador” manchara a los ciudadanos y el pueblo estadounidense.

Donald Trump ante críticas al Servicio Secreto: Cole Thomas Allen fue “incompetente”

Donald Trump nuevamente se molestó luego de que en el manifiesto Cole Thomas Allen calificara de incompetentes al Servicio Secreto.

A pesar de otros intentos de atentado contra Donald Trump y de las críticas del tirador hacia la seguridad, el presidente dijo que Cole Thomas Allen fue incompetente porque lo capturaron.

“Esos tipos hicieron un trabajo realmente bueno”, aseguró, no sin destacar que actualmente no hay más violencia política que antes.