Donald Trump calificó como “urgente” la finalización de un nuevo salón de baile con altos estándares de seguridad dentro de la Casa Blanca, luego del tiroteo registrado durante la cena de corresponsales en Washington.

En su publicación a través de Truth Social, Trump aseguró que la protección de los presidentes de Estados Unidos ha sido una preocupación constante durante más de 150 años.

Sin embargo, tras los hechos ocurridos en la cena de corresponsales, sostuvo que la solución inmediata pasa por reforzar la infraestructura presidencial.

Además, el republicano afirmó haber recibido múltiples mensajes en redes sociales de usuarios que respaldan la creación de este nuevo salón de baile de alta seguridad para futuros eventos oficiales.

Trump asegura que salón de baile de alta seguridad ya se construye

En el mismo mensaje, Donald Trump señaló que el salón de baile ya se encuentra en construcción, aunque insistió en que la obra debe acelerarse por razones de seguridad nacional.

De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto contempla medidas especiales que lo convertirían en un espacio estratégico dentro de la Casa Blanca. Entre las características destacadas mencionó:

Seguridad de nivel militar con especificaciones reservadas.

Diseño preventivo sin habitaciones en la planta superior.

Ubicación dentro del complejo presidencial, al que describió como “el edificio más seguro del mundo”.

Trump acusa demanda de “paseadora de perros” por retrasar obra en la Casa Blanca

Aunque aseguró que el proyecto avanza, Trump sostuvo que una demanda presentada por una mujer, a quien llamó “paseadora de perros”, ha retrasado la construcción del salón de baile de alta seguridad.

El mandatario calificó como “ridícula” la acción legal y afirmó que la persona carece de legitimidad para intervenir en un tema relacionado con la seguridad nacional.

Trump también sostuvo que la obra se mantiene dentro del presupuesto previsto y con avances importantes respecto al calendario inicial.

Finalmente, insistió en que cualquier obstáculo legal debe resolverse cuanto antes, al considerar que la seguridad del presidente de Estados Unidos y la integridad de la Casa Blanca no pueden esperar.