La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura contra la violencia y condenó el atentado contra su homólogo, Donald Trump del fin de semana.

“No podemos apoyar nunca apoyar un acto violento” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que cualquier forma de violencia es contraria a los principios del gobierno mexicano y resaltó que cualquier problema debe de resolverse con democracias.

Sheinbaum condena atentado contra Trump

Claudia Sheinbaum condenó el atentado que sufrió Donald Trump en el Washington Hilton el pasado 25 de abril.

La presidenta resaltó que siempre va a estar en contra de la violencia, así como de la violencia política, pues esta no es la manera de resolver diferencias.

“Debemos estar en contra siempre de la violencia, más la violencia política para resolver problemas. La democracia es la forma de resolver las diferencias que puede haber. Entonces no podemos apoyar nunca apoyar un acto violento” Claudia Sheinbaum

Asimismo, expresó su solidaridad al presidente Donald Trump y recordó que fue la primera en expresar el apoyo al mandatario de Estados Unidos y su esposa tras el atentado.

“Fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo ‘qué bueno que está bien le presidente Trump y su esposa’ y condenamos este tipo de violencia” Claudia Sheinbaum

El 25 de abril de 2026 Donald Trump presidía la Cena Anual de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington, cuando un hombre abrió fuego afuera del salón.

El atacante, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, se hospedó en el hotel un día antes del atentando con la intención de atacar a los funcionarios federales.

A pesar de la situación de emergencia, Donald Trump resaltó que no estaba preocupado y quería conocer la situación.

Asimismo, resaltó la importancia de un salón de baile en la Casa Blanca para mayor seguridad en los eventos de la presidencia.