Un chiste del presentador Jimmy Kimmel causó revuelo en la Casa Blanca y provocó la reacción de Melania Trump.

El presentador aseguró que no se disculpará y defendió su libertad de expresión tras la polémica generada alrededor de una broma mencionada días antes del ataque en la cena de corresponsales.

El presentador de ABC respondió a las peticiones de Melania Trump y del presidente Donald Trump, quienes habrían solicitado su despido luego de comentarios sobre el matrimonio presidencial.

El ataque ocurrido durante la cena de corresponsales, donde se encontraban Trump, Melania y miembros del gabinete, dejó un ambiente marcado por el debate político, la seguridad y nuevas críticas contra Kimmel, quien insiste en defender su derecho a opinar.

¿Por qué Melania Trump pidió el despido de Jimmy Kimmel?

Días antes del ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Jimmy Kimmel realizó una broma en su programa en la que se refirió a Melania Trump como una “viuda expectante”, en alusión a la diferencia de edad con su esposo.

Tras el atentado, sectores cercanos al presidente interpretaron el comentario como una insinuación violenta contra Donald Trump, lo que desató una ola de críticas en redes sociales y exigencias públicas para remover al conductor de la televisión.

“Sabes, a veces te despiertas por la mañana y la Primera Dama publica un comunicado exigiendo que te despidan de tu trabajo. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad?” Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel refused to apologize for his Melania “widow” joke, instead citing Donald Trump’s history of what he described as hateful and violent rhetoric. pic.twitter.com/T0CI08Kwdm — Breaking911 (@Breaking911) April 28, 2026

Además, Donald Trump también habría exigido consecuencias contra el conductor, aunque dirigió su reclamo a NBC, pese a que Kimmel trabaja para ABC.

Jimmy Kimmel defiende su libertad de expresión

El presentador rechazó cualquier vínculo entre su broma y el ataque ocurrido en Washington, donde un hombre armado fue detenido antes de provocar una tragedia mayor.

Kimmel sostuvo que se intenta desviar la atención del problema central y recordó que la Primera Enmienda de Estados Unidos protege la libertad de expresión.

“Todos tenemos derecho a la libre expresión. Lamento lo que ocurrió el sábado; aunque nadie murió, fue traumático y aterrador” Jimmy Kimmel

Finalmente, Jimmy Kimmel condenó la violencia política y el discurso de odio, pero también lanzó una crítica directa a Donald Trump, al sugerir que ese tipo de lenguaje debería discutirse primero dentro del propio entorno presidencial.