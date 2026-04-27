Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reveló que la música del salón de baile hizo que él mismo hiciera esperarar al Servicio Secreto hasta estar seguro si los ruidos en la Cena de Corresponsales de la Casa eran un asunto más grave.

De esa manera respondió a los comentarios y críticas al Servicio Secreto por actuar “lento” y no haber reaccionado inmediatamente que se escucharon los balazos cercanos de Cole Thomas Allen.

“Bueno, lo que pasó es que fui un poco yo. Quería ver qué estaba pasando y no se lo estaba poniendo fácil. Quería ver qué sucedía. Para ese momento empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema grave, un tipo de problema diferente y peor que el ruido normal de un salón de baile que se oye todo el tiempo. Estaba rodeado de gente estupenda y probablemente hice que actuaran un poco más despacio. Dije: “Esperen un minuto, esperen un minuto. Déjenme ver” Donald Trump

Así lo dijo el presidente en entrevista con 60 Minutos, luego de que el día del ataque señaló que inicialmente creyó que los disparos eran el sonido de bandejas cayendo en el marco de la cena.

Donald Trump niega tropiezo en noche del atentado en su contra

Donald Trump negó que se haya tropezado en el momento en el que el Servicio Secreto acudió por él e intentó sacarlo.

Dijo que él caminó erguido pero los agentes del Servicio Secreto le dijeron “al suelo, al suelo” por lo que lo habría hecho como el resto de asistentes.

Trump resalta labor del Servicio Secreto a pesar de que tirador “corrió como en la NFL”

Donald Trump resaltó el papel del Servicio Secreto pues bromeó que aunque algunos pueden estar “locos” no son estúpidos y detectan cosas.

Fue de esa manera que lograron detener a Cole Thomas Allen a pesar de que dijo “corrió como si la NFL debiera ficharlo”.

Trump lamenta que Melania experimentara el atentado

Sobre la primera dama Melania Trump, lamentó que experimentara un atentado casi de manera presencial aunque ella lo manejó muy bien y fue muy fuerte.

Recordó que los dos atentados pasados no fueron tan cercanos para ella.