Donald Trump exigió a la cadena ABC y a Disney despedir de inmediato a Jimmy Kimmel tras la polémica generada por un monólogo en el que el comediante se refirió a Melania Trump como “viuda embarazada”.

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC ¡Gracias por su atención a este asunto!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos calificó la rutina de Jimmy Kimmel como retórica violenta que incita al odio político, vinculándola con el intento de atentado ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado 25 de abril de 2026.

La controversia reaviva el debate sobre los límites de la sátira y su impacto en la seguridad nacional.

Donald Trump exige que Jimmy Kimmel sea despedido inmediatamente tras polémica por atentado

Donald Trump respaldó a la primera dama Melania Trump a través de un mensaje en su red social Truth Social exigió a ABC y Disney despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel pues considera que sus comentarios fueron “mucho más allá de lo aceptable”.

“Aprecio que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel, y normalmente no reaccionaría a nada de lo que dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump exige a ABC despedir a Jimmy Kimmel tras polémica por atentado (@realDonaldTrump / Truth Social )

En su mensaje, Donald Trump calificó el mensaje de Jimmy Kimmel como retórica violenta y corrosiva que incita al odio político en el país.

“Vaya, Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia como lo demuestran sus pésimos índices de audiencia televisiva, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump criticó la rutina de comedia de Jimmy Kimmel, que se transmitió el jueves en Jimmy Kimmel Live!, donde usó una imagen de la primera dama Melania Trump.

“Mostró un vídeo falso de la Primera Dama, Melania, y nuestro hijo, Barron, como si estuvieran sentados en su estudio, escuchándolo hablar, lo cual no era cierto y nunca lo sería. Luego declaró: ‘Nuestra Primera Dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada’” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El sketch de Jimmy Kimmel se trasmitió días antes de que Cole Thomas Allen intentara ingresar a la Cena oficial de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Washington Hilton el 25 de abril de 2026.

“Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y muchos cuchillos. Estaba allí por una razón muy obvia y siniestra” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump describió las declaraciones de Kimmel como “un despreciable llamado a la violencia”.

Por su parte, la Casa Blanca vinculó el discurso del humorista con las intenciones del atacante detenido en la Cena de Corresponsales.

El incidente ha intensificado el debate sobre los límites de la sátira y la seguridad nacional en un clima de alta tensión.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel?

Jimmy Kimmel se burló de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en su programa del jueves 23 de abril de 2026 por la noche.

El conductor utilizó un video falso que mostraba a la primera dama Melania Trump y al hijo del presidente, Barron Trump, aparentemente sentados en su estudio.

El comediante bromeó que la primera dama tenía “un brillo como el de una viuda embarazada”.

“Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda embarazada” Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel Live! se transmite en ABC, que es parte de la división Disney Entertainment Television de la empresa Walt Disney.

Cabe recordar que existe un historial de suspensiones previas de Jimmy Kimmel por comentarios similares.