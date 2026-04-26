Las declaraciones de Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, sobre “disparos” horas antes del tiroteo en la Cena de Corresponsales en Washington, han generado polémica en redes sociales.

En una breve entrevista realizada por Fox News antes del incidente que sacudió la Cena de Corresponsales, Leavitt bromeó con “disparos” verbales durante el discurso de Donald Trump, palabras que quedaron registradas en video.

“Habrá algunos disparos esta noche en la sala. Así que todo el mundo debería sintonizar. Va a ser realmente grandioso” Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca

🚨 JUST NOW: Karoline Leavitt calls on everyone to watch tonight because Donald Trump will bring the heat and there will be “shots fired”



LET’S FREAKING GO 🔥 pic.twitter.com/GMkccJ7qvw — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 25, 2026

Aunque las autoridades estadounidenses lograron detener a un sospechoso por estos hechos, aún se desconocen por completo los motivos del ataque.

Sin embargo, las primeras versiones apuntan a que presuntamente buscaba atacar a integrantes de la administración Trump.

Donald Trump, a salvo tras tiroteo en la Cena de Corresponsales en Washington

Pese al incidente que marcó a los asistentes y a la prensa internacional, el Servicio Secreto de Estados Unidos y los cuerpos de seguridad lograron resguardar la integridad del presidente Donald Trump.

Tras registrarse el tiroteo, Trump fue escoltado fuera del escenario por agentes del Servicio Secreto, mientras que el vicepresidente J. D. Vance y otros miembros del gabinete también fueron evacuados con rapidez.

Más tarde, a través de Truth Social, Donald Trump habló del incidente y aseguró que el sospechoso fue detenido, además de informar que la Cena de Corresponsales sería reprogramada.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Casa Blanca no emite comunicado por broma de “disparos” de Karoline Leavitt tras Cena de Corresponsables

Hasta el momento, la oficina de prensa de la Casa Blanca no ha emitido un posicionamiento adicional para aclarar las declaraciones de Leavitt, aunque se mantiene la versión de que sus palabras fueron en sentido metafórico y relacionadas con el tono del discurso que ofrecería Trump durante la cena anual.

No obstante, sus declaraciones continúan circulando en redes sociales, donde usuarios cuestionan el uso de la palabra “disparos” para referirse al estilo confrontativo del expresidente ante distintas audiencias.