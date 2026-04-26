Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reaccionó al ataque ocurrido durante la Cena de Corresponsales en Washington y llamó a “rezar por el país”.

El pasado sábado 25 de abril de 2026, un hombre armado ingresó al evento de corresponsales realizado en la Casa Blanca y abrió fuego con la presunta intención de asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a integrantes de su administración.

El atacante fue detenido por el Servicio Secreto de Estados Unidos y posteriormente abatido, según reportes preliminares. Más tarde fue identificado como Cole Thomas Allen.

Karoline Leavitt reacciona al ataque en la cena de corresponsales y pide rezar por el país

A través de la red social X, Karoline Leavitt relató cómo vivió el ataque junto al presidente Trump y Melania Trump, cuando el hombre armado irrumpió en la Cena de Corresponsales.

La vocera aseguró que agentes del Servicio Secreto evacuaron tanto al presidente Trump como a ella y a otros miembros del gobierno ante la emergencia.

También afirmó que el mandatario se mostró intrépido durante los hechos y citó su llamado a detener la violencia política en Estados Unidos. Además, pidió a los ciudadanos rezar por el país.

Karoline Leavitt reacciona a ataque en Washington y pide “rezar por el país” (Especial)

Vocera de la Casa Blanca agradece al Servicio Secreto tras atentado en cena de corresponsales

En su mensaje, Karoline Leavitt señaló que lo que sería una noche de celebración y humor, con un discurso del presidente Trump lleno de chistes sobre la libertad de expresión, terminó con “una persona depravada y loca que buscó asesinar al presidente”.

Tras la rápida respuesta del Servicio Secreto, la funcionaria agradeció a las fuerzas de seguridad por mantener a salvo a los asistentes del evento.

Sin embargo, en la publicación no hizo referencia a la polémica generada previamente por su comentario sobre “disparos” durante el discurso de Trump.