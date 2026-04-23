Donald Trump asegura que no tiene prisa para terminar la guerra con Irán, pero el reloj está corriendo para este país.

“Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no. ¡El tiempo corre! La razón por la que algunos medios de comunicación tienen tan poca audiencia es porque han perdido credibilidad” Donald Trump

El presidente estadunidense insistió que solo negociará con Irán si esto es beneficioso para Estados Unidos y sus socios.

Donald Trump afirma que no tiene presión para terminar la guerra con Irán

A través de Truth Social, Donald Trump aseguró que no siente presión por terminar la guerra contra Irán, como lo han reportado algunos medios.

“Para aquellos que leen el fracasado New York Times o ven las noticias falsas de CNN y piensan que estoy ‘ansioso’ por terminar la guerra (¡si es que se le puede llamar así!) con Irán, les informo que posiblemente soy la persona con menos presión en esta posición” Donald Trump

Trump dice que no tiene prisa para terminar la guerra con Irán (@realDonaldTrump / Truth Social )

Aseguró que posee todo el tiempo del mundo mientras que la situación de Irán es crítica tras la destrucción de gran parte de su capacidad militar y que “sus líderes ya no están con nosotros”.

El presidente de Estados Unidos destacó que ya acabó con las capacidades aéreas y militares de Irán, por lo que el tiempo no juega a su favor.

En su mensaje, Donald Trump dejó en claro que la situación para Irán solo puede empeorar, por lo que los instó a llegar a un acuerdo rápido.

“La Armada iraní está hundida, su Fuerza Aérea está destruida, su armamento antiaéreo y de radar ha desaparecido, sus líderes ya no están con nosotros, el bloqueo es hermético y sólido, y a partir de ahí, la situación solo empeora. ¡El tiempo no está de su lado!” Donald Trump

Donald Trump afirmó que solo aceptará un trato que “resulte oportuno y beneficioso” para Estados Unidos y aliados.

“Solo se llegará a un acuerdo cuando sea apropiado y beneficioso para los Estados Unidos de América, nuestros aliados y, de hecho, para el resto del mundo” Donald Trump

¿Estados Unidos e Irán podrían llegar a un acuerdo?

La posibilidad de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo es incierta y está condicionada por exigencias estrictas, principalmente del gobierno estadounidense.

Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní y una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio.

Por su parte, Teherán propone solo una pausa de cinco años y exige el levantamiento del bloqueo naval, además de 270,000 millones de dólares en compensaciones por daños.

Donald Trump extendió de forma indefinida el alto al fuego, pero ha condicionado la firma de un acuerdo a que el gobierno iraní presente una propuesta unificada.

En medio del estancamiento para llegar a un acuerdo, la administración estadounidense mantiene su estrategia de presión máxima, con un bloqueo naval “hermético y contundente” que genera pérdidas millonarias diarias a la economía iraní.