El conflicto en Medio Oriente revivió la teoría en Irán que acusa a Estados Unidos de provocar su sequía.

Desde hace más de una década, se ha difundido una teoría sobre la sequía en Irán, la cual ha cobrado más fuerza en el contexto de las tensiones militares con Estados Unidos que se viven en la actualidad.

Esta es la teoría en Irán que acusa a Estados Unidos de provocar su sequía

Otra vez ha comenzado a circular una teoría en Irán donde se acusa a Estados Unidos por provocar la sequía en su nación.

De acuerdo con esa narrativa, Estados Unidos e Israel usan tecnología de geoingeniería para manipular el clima, al desviar o disolver las nubes antes de que lleguen a Irán.

Las especulaciones cobraron fuerza luego de que fuerzas iraníes destruyeran radares estadounidenses en el Golfo Pérsico y se registraran intensas lluvias en:

Irán

Irak

Turquía

No obstante, seis meses antes de las lluvias, Irán estaba en el colapso hídrico, según algunos reportes.

En redes sociales, se han compartido imágenes y videos en los que aparentemente se muestra la formación de ríos en Medio Oriente.

Además de lluvias, el clima en Irán también habría tenido un impacto significativo que se presentaron nevadas durante el mes de abril.

El ex presidente de Irán Mahmud Ahmedinejad dijo el 2011 "Nos están robando nuestra lluvia” nadie le creyó.



Sin embargo, ahora después de que Irán golpeó las bases de EEUU en ORIENTE MEDIO, El clima pasó de luchar contra la sequía de décadas, a recibir lluvias y nieve en abril. pic.twitter.com/MhQRIk0pSw — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) April 23, 2026

La también llamada teoría del “robo de nubes” o “robo de nieve” lleva años difundiéndose.

En 2011, el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad afirmó que a Irán le estaban “robando la lluvia”.

Para el 2018, Gholam Reza Jalali, jefe de la Organización de Defensa Pasiva de Irán denunció que centros científicos extranjero hacian que las nubes que llegaran “estériles” a Irán.

Ahora bien, hasta el momento la teoría de Irán no se ha comprobado científicamente por lo que queda solo en el terreno de la especulación.

Los problemas de sequía en Irán apuntarían más a un problema del cambio climático que afecta a la región.