Autoridades de Irán abandonaron Islamabad de forma anticipada, horas antes de la llegada de los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, que refleja la creciente tensión entre ambas tensiones.

La delegación iraní tenía programadas reuniones en Islamabad como parte de una agenda regional enfocada en cooperación económica y seguridad. Sin embargo, su salida se adelantó sin explicación oficial.

Autoridades de Irán abandonan Islamabad antes de la llegada de Kushner y Witkoff

Tras su visita a Islamabad, Abás Araqchí, ministro de Exteriores de Irán, abandonó la ciudad de Pakistán este 25 de abril ante la llegada de Kushner y Witkoff, representantes de Estados Unidos.

Abás Araqchi, ministro iraní de Relaciones Exteriores (Tatyana Makeyeva / POOL / AFP)

Fuentes cercanas al proceso señalaron que la decisión de Irán podría interpretarse como una señal política para evitar cualquier contacto con representantes de Estados Unidos, en medio de desacuerdos con Irán.

El episodio evidencia que, pese a los intentos de diálogo en distintos frentes, la relación entre Irán y Estados Unidos continúa marcada por la desconfianza y los gestos diplomáticos calculados.

La visita de Kushner y Steve Witkoff en Pakistán ocurre en un momento clave para la política exterior estadounidense, que busca reforzar alianzas en Asia y contener la influencia iraní.

Hasta el momento, ni el gobierno iraní ni las autoridades pakistaníes han emitido un posicionamiento oficial sobre la salida anticipada de la delegación de Irán. Tampoco se ha confirmado si este hecho afectará futuras negociaciones o encuentros multilaterales.