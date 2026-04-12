En breve conferencia de prensa, vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance confirmó que no se consiguieron acuerdos con Irán.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo.” JD Vance

Hoy sábado 11 de abril, JD Vance dio actualización sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán después de varias horas de negociaciones en Islamabad.

Confirma JD Vance que Estados Unidos no consiguió acuerdo con Irán

JD Vance indicó que Estados Unidos no consiguió acuerdo con Irán, tras 21 horas de negociaciones en Pakistán.

De acuerdo con JD Vance, regresaron a Estados Unidos sin llegar a un acuerdo, ya que establecieron sus límites con Irán y ellos no lo aceptaron.

“Hemos dejado muy claro cuáles son nuestros límites, en qué cosas estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Y lo hemos dejado lo más claro posible. Y han optado por no aceptar nuestras condiciones.” JD Vance

Durante su conferencia, JD Vance respondió a un reportero de CNN sobre las condiciones que Irán no aceptó durante las negociaciones.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos. ( J. Scott Applewhite/AP / AP)

Aunque el vicepresidente de Estados Unidos no quiso entrar en muchos detalles, señaló que necesitaban ver un compromiso sobre que Irán no busque obtener un arma nuclear.

“Bueno, no voy a entrar en todos los detalles, porque no quiero negociar en público después de haber negociado durante 21 horas en privado. Pero lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, ni las herramientas que les permitirían obtenerla rápidamente." JD Vance

De acuerdo con JD Vance, el objetivo principal de Donald Trump, es frenar el tema nuclear con Irán, por lo que se mantuvieron en comunicación constante con él.

Asimismo, Vanced sostuvo charlas con:

No obstante, no se logró el acuerdo en Pakistán tras las negociaciones.

“Una vez más, su programa nuclear, tal como era en realidad —las instalaciones de enriquecimiento que tenían antes—, ha sido destruido. Pero la pregunta clave es: ¿vemos un compromiso fundamental de voluntad por parte de los iraníes para no desarrollar un arma nuclear, no solo ahora, ni dentro de dos años, sino a largo plazo? Todavía no lo hemos visto. Esperamos verlo." JD Vance

JD Vance recalcó que Estados Unidos se mostró flexible durante las conversaciones con Irán.

Sin embargo, no se logró llegar a una situación donde los iraníes “estuvieran dispuestos a aceptar” sus condiciones.

Desafortunadamente, JD Vance reconoció que no se logró ningún avance tras 21 horas.

“Creo que fuimos bastante flexibles. Fuimos bastante complacientes. El presidente nos dijo que debíamos venir de buena fe y hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. Lo hicimos, pero lamentablemente no logramos ningún avance.” JD Vance